Estudo revela qual o nome feminino mais bonito do mundo

V

ocê gosta do seu nome ? Ou queria ter um diferente, mais bonito? Há quem prefira nomes mais curtos, enquanto outros amam nomes compostos. São milhares de opções e cada pessoa tem seu gosto e preferência. Mas um estudo da Universidade de Birmingham decidiu elencar os nomes mais bonitos do mundo .

Ok, mas como eles fizeram isso? Os pesquisadores analisaram nomes femininos a partir da perspectiva da linguística em busca da sonoridade perfeita. Como o estudo foi realizado no Reino Unido, eles levaram em conta os nomes mais utilizados no país. No entanto, o ranking incluiu nomes comuns nas diferentes culturas.