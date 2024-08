DA REDAÇÃO De Volta aos 15 entra em Top 10 de séries de língua não-inglesa da Netflix

A 3ª temporada de De Volta aos 15 está fazendo sucesso ao redor do mundo. Nesta terça-feira (27/8), a Netflix divulgou que a produção nacional alcançou o 3º lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa da plataforma pouco depois da estreia dos últimos episódios, que chegaram em 21 de agosto.

Segundo dados divulgados pelo streaming, foram 8.4 milhões de horas assistidas na semana de estreia da série estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz . Além de conquistar o ranking global, o projeto também ficou em 1º lugar da lista de séries mais vistas no Brasil nesta semana, com as duas temporadas anteriores também aparecendo no Top 10 nacional.

Continua após a publicidade

Os episódios que encerram a trama da série contam com novos atores, incluindo Larissa Manoela , Juliana Paiva , Faíska , Emira Sophia , Amanda Linhares e Enzo Krieger . Já Maisa , Camila Queiroz , João Guilherme , Klara Castanho , Nila , Antonio Carrara , Caio Cabral , Amanda Azevedo , Dora Freind , Lucas Deluti , Bruno Montaleone , Yana Sardenberg , Alice Marcone , Gabriel Stauffer , Breno Ferreira e Livia La Gatto e mais talentos retornam aos seus papéis na trama.

Baseada no livro homônimo* de Bruna Vieira , De Volta aos 15 tem produção de Carolina Alckmin e Mayra Lucas . Já a direção é assinada por Dainara Toffoli e direção episódica é de Marina Person , Vitor Brandt e Gautier Lee . O roteiro é de Vitor Brandt , Amanda Jordão , Gautier Lee , Luiza Fazio e Ray Tavares , com André Hanks como assistente.

Confira nossas entrevistas com o elenco de De Volta aos 15:

Continua após a publicidade

A 3ª e última temporada de De Volta aos 15 está disponível na Netflix.

*As vendas realizadas através dos links neste conteúdo podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril