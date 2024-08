Duda Cardim Bolsa jeans é mais uma tendência de moda que retornou dos anos 2000

Nos últimos anos, presenciamos a volta dos anos 2000 através das maquiagens e, principalmente, das roupas. Também conhecido como Y2K , o estilo característico da época era composto por calças de cintura baixa, baby tees e minissaias plissadas que também bombaram recentemente. Agora, a tendência se estende para os acessórios com o retorno das bolsas jeans .

No início da década de 2000, os acessórios seguiam uma estética jovem, descolada e ainda glamurosa representada pelos strass e pela logomania nas peças. As bolsas jeans feitas pelas grandes grifes viraram o grande objeto de desejo por unir todo o ideal em uma única peça. A Louis Vuitton foi a mais conhecida, mas até a Chanel criou peças que marcaram a época e se tornaram icônicas.

Hoje, observamos o retorno mais gradual dessa tendência, sem muitos detalhes e extravagâncias. A ideia é explorar o tecido na sua forma mais tradicional, de maneira versátil e neutra, trazendo essas características para o acessório. Sendo assim, cresce o interesse pelas bolsas vintages e até o relançamento de peças antigas pelas marcas, como é o caso da Coach .

Segundo o Pinterest , a tendência não é restrita à grife e a procura por “bolsas jeans” cresceu 225% com o foco na produção manual. Ainda nisso, o site serviu como referência de modelos, técnicas e tutoriais para a criação própria.

O tecido jeans possibilita longa duração para as bolsas e já se consagrou como um clássico que nunca sai de moda. Seja com patchworks ou nózinhos, o acessório explora o upcycling com a trend de ‘faça você mesmo’ . Além disso, já podemos dizer que demonstram muita personalidade sem escorregar no exagero da estética Y2K, criando harmonia com a moda que vemos hoje.

Ainda não se convenceu da nova tendência? Separamos alguns looks usando a bolsa jeans para te inspirar; vem ver!

E você, o que acha de bolsas jeans? Usaria?