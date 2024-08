Mavi Faria Além de leitura, conheça estes clubes diferentões para você participar

C

omeçar uma atividade nova ou um hobby pode ser um desafio tremendo, em especial quando você está embarcando nessa aventura por conta própria. Com os amigos, é bem mais fácil se dedicar a algo porque manter a prática também é estar perto e viver novas histórias com as pessoas que você ama.

Entretanto, nem sempre seus amigos vão topar começar mais alguma atividade e isso não necessariamente precisa ser motivo para você desistir das suas ideias e vontade – e também é super normal eles não animaram, tá? Nesses casos, a sua determinação será a principal fonte de motivação para começar aquele hobby que você sempre quis – sabemos, é difícil, mas vale a pena.

Mesmo com a força de vontade própria, começar uma atividade nova e não se sentir incluída nela também é um fator que nos desanima a continuar. Não é surpresa que uma galera não consiga se manter ou focar em atividades online que você pratica 100% sozinha. Somos seres humanos que precisam da socialização com o outro e, por isso, mesmo no mundo virtual, é muito mais divertido e leve quando há outras pessoas no mesmo barco que você – e para praticar um hobby, não seria diferente.

Esse é um dos motivos pelos quais as comunidades que existiam no Orkut e os grupos do Facebook e do Telegram são um sucesso: são lugares onde as pessoas se reúnem e discutem sobre assuntos que são do seu interesse. E, hoje, existem clubes dos mais variados tipos que podem te influenciar a sair da sua zona de conforto e a se desafiar .

E não estamos falando só de clube do livro ! Eles são um ambiente incrível para motivar a leitura e te apresentar novos livros, mas, além deles, existem uma variedade de clubes que você, sem dúvida, vai se apaixonar. Abaixo, selecionamos 4 tipos de clubes diferentões para você experimentar e aprender algo novo – além de conhecer uma galera nova.

Continua após a publicidade

Ah, e antes, é importante lembrar que, se na sua cidade ou região não tiver algum clube presencial que você gostaria de participar, você e seus amigos podem criar o próprio, e incentivar vocês mesmos a praticar o hobby que gostam !

Clube de corrida

Que corrida é o novo fenômeno entre a nossa galera todo mundo já sabe, mas os clubes de corrida são um segredo que poucas pessoas conhecem. Eles funcionam como um grupo de incentivo e troca de experiências onde você será motivado a continuar e ainda terá o apoio do restante para o que você precisar.

Continua após a publicidade

O legal é que nesses clubes existem pessoas que estão começando a correr agora, os que já estão correndo há um tempo e aqueles avançados, ou seja, é uma gama de experiências e vivências muito úteis para você entender o que precisa fazer e problemas que podem aparecer no caminho até seu objetivo.

O Clube Corrida , iniciativa do Instituto Promovendo a Educação, Esporte e a Saúde (PRODARTES) de Brasília, no Distrito Federal, é um exemplo dessas comunidades que promove corridas em grupo e acompanhando aos atletas que se juntam ao grupo. Além dele, existem diversos outros espalhados em regiões do país, e, se na sua não tiver, não deixe de animar a sua galera para criar o próprio!

Clube do bordado

Quem acha que bordado é muito complicado pela finura das linhas e delicadeza dos pontos certamente ainda não se aventurou por esse tipo de artesanato – e isso pode mudar agora! Com clubes de bordado, você encontra um ambiente de acolhimento e incentivo, mesmo quando as coisas estiverem dando errado (acredite, no bordado, isso irá acontecer).

Continua após a publicidade

Um exemplo é o Clube do Bordado, presente no Instagram e que compartilha dicas e experiência tanto na plataforma quanto no YouTube, além de disponibilizar aulas e promover uma academia de bordado. Depois dessa, não tem mais desculpa para começar, não é?

Clube de tricô

Artesanatos como o tricô e o crochê são práticas que exercitam o cérebro e ainda possibilitam a criação de roupas e acessórios únicos com técnicas e linhas diferentes. Por isso, não nos surpreendemos se você escolher se juntar ao clube do tricô!

Continua após a publicidade

No Instagram, o Clube do Tricô é uma comunidade que compartilha dicas, ideias e até videoaulas para você aprender a fazer uma peça, com a possibilidade de trocar experiências com as outras participantes.

Clube do jornalismo

Quem sonha em seguir a carreira no jornalismo ou já está na faculdade e quer treinar suas habilidades, clubes de jornalismo são a melhor opção para aprender e treinar. Um exemplo é o perfil do Instagram do Clube do Jornalismo, fundado e mantido por estudantes de jornalismo que abrem espaço para colaboração e escrita. Claro que esse tipo de experiência também pode ser feita entre você e sua galera, assim como dos outros hobbies!

Continua após a publicidade

Clubes de fãs

Sim, os clubes de fãs – ou fãs clube – são antigos e é bem provável que você já tenha participado de um. Mas por que não participar agora? Nesses clubes, você tem a oportunidade de falar sobre seu ídolo, interagir com outros fãs e até criar brincadeiras ou dinâmicas – quem lembra da ação que o fã clube da Taylor Swift fez com a Pizza Hut na fila da The Eras aqui no Brasil?

Da Taylor, o Update Swift Brasil e o Taylor Swift Brasil são uns dos principais da cantora no Twitter, mas também temos o Olivia Rodrigo Brasil , o Chappell Roan Brasil e o Acervo Sabrina Carpenter , por exemplo.

E aí, qual clube você está mais ansiosa para participar ou começar?