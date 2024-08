DA REDAÇÃO A Vida Sexual das Universitárias: imagens da 3ª temporada são divulgadas

E

las estão de volta! Nesta quarta-feira (28/8), a TeenVogue divulgou as primeiras imagens oficiais da 3ª temporada de A Vida Sexual das Universitárias . Nas fotos, as protagonistas parecem estar em uma festa e, em entrevista ao veículo, o co-criador Justin Noble deu alguns spoilers do que podemos esperar nos próximos capítulos da história.

Depois das reviravoltas do episódio final da 2ª temporada, as protagonistas Leighton ( Reneé Rapp ), Whitney ( Alyah Chanelle Scott ), Kimberly ( Pauline Chalamet ), e Bela ( Amrit Kaur ) vão enfrentar novos aprendizados na trajetória universitária. “O que quero que o público aproveite dessa temporada é aquele sentimento crescente de amadurecimento”, disse Noble à TeenVogue .

O co-criador do projeto explicou que os episódios estarão um pouco maiores, ultrapassando 30 minutos, e que vão buscar um equilíbrio entre comédia e drama para passar mensagens importantes para o público mais jovem que assiste a série, destacando pontos importantes “que podem se perder quando você está passando pela vida, principalmente quando se tem 18 e 19 anos”.

Continua após a publicidade

Ele também abordou o fato de Reneé Rapp ter uma participação reduzida na nova temporada por conta de sua carreira musical. “ [Ela] definitivamente ainda tem algumas coisas para aprender e espaço para crescer. Ela vai enfrentar algumas grandes escolhas e vai tomar decisões importantes em todos os aspectos da vida dela “, afirmou.

Para complementar o enredo, novos personagens também foram adicionados à trama. Gracie Lawrence vai interpretar uma estudante chamada Kacey enquanto Mia Rodgers será uma aluna internacional chamada Taylor. Além disso, Ruby Cruz , Devin Craig , Michael Provost e Roby Attal também se juntam ao elenco mas detalhes dos papéis de cada um ainda não foram divulgados.

A 3ª temporada de A Vida Sexual das Universitárias estreia em novembro deste ano.