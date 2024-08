DA REDAÇÃO A inspiração por trás do look da tenista Naomi Osaka no US Open

esde as Olimpíadas de Tóquio e mesmo antes disso, Naomi Osaka vem ganhando o público não só por ser uma estrela jovem do esporte mundial, mas também por seus visuais cheios de personalidade. Depois de tranças coloridas, agora a tenista japonesa está chamando a atenção com suas escolhas de look que fogem do tradicional esperado para o esporte, e foi exatamente isso que aconteceu nesta terça-feira (27), em jogo da primeira rodada do US Open contra a letã Jeļena Ostapenko.

Naomi Osaka apareceu em quadra usando uma produção verde e branca que foi assinada pela estilista Yoon Ahn , que comanda sua própria marca, a Ambush , e é diretora de design de joias da Dior Men, em colaboração com a Nike . Ao chegar para competir, a atleta de 26 anos estava com uma jaqueta e uma saia de cetim com tule; depois, ela tirou a parte de baixo, revelando um vestido com saia em camadas de babados.

O que trouxe um toque delicado da estética coquette foram os maxilaços nas costas, enquanto versões mini apareceram na parte de trás do tênis. Segundo Yoon Ahn, a ideia foi trazer referências da moda Lolita , originária das ruas do Japão dos anos 1970 e 80, que nasceu como um espaço de resistência e de expressão, conhecida por elementos como volume, babados e laços, representantes da feminilidade.

“O estilo Lolita (contexto da subcultura japonesa) propõe um escape da vida adulta, um retorno à inocência e à beleza da infância. É uma porta de entrada para um mundo de fantasia onde você pode criar uma identidade ideal que talvez não se encaixe nas normas cotidianas, mas que parece perfeita nesse espaço imaginativo “, escreveu ela em legenda de publicação no Instagram. “Fazer design é um exercício de ouvir e imaginar a história que o atleta quer contar. E esse é para a jornada pessoal de Naomi Osaka. Muitas vezes vemos os atletas de uma forma unidimensional, ligados ao seu esporte, mas eu posso descascar essas camadas e explorar as diferentes facetas de quem eles são e de como querem se apresentar através do estilo”, completou.

Em foto divulgada no The New York Times dias antes desse jogo, a tenista já tinha aparecido com look de Yoon Ahn para a Nike no mesmo estilo, que poderá ser utilizado em jogos noturnos.

Naomi Osaka venceu a partida e segue na disputa do US Open; seu próximo jogo será contra a tcheca Karolína Muchová nesta quinta-feira (29).