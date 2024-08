DA REDAÇÃO 12 perfis de atletas paralímpicos para você seguir (e torcer muito)

Vai, Brasil! Os Jogos Paralímpicos começam nesta quarta-feira (28), em Paris, e o Brasil é uma grande aposta entre as modalidades, viu? De bocha à natação, passando pelo Tênis de Mesa e Goalball, o que não faltam são atletas que vão representar muito bem o nosso país. Vem com a gente!

No total, a delegação brasileira será de 280 atletas, incluindo atletas-guias e muito mais. Trata-se da maior delegação brasileira já enviada para uma edição dos Jogos fora do país.

A expectativa, agora, é superar o resultado alcançado na última edição dos Jogos, em Tóquio, quando o país conquistou a 7ª posição no quadro geral de medalhas.

Vamos conferir a lista completa com os atletas paralímpicos que você precisa conhecer? Vem com a gente

Bruna Alexandre – Tênis de mesa

Aos 29 anos, Bruna Alexandre fez história ao se tornar a primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris.

Phelipe Rodrigues – Nadador

Entre os brasileiros convocados para Paris 2024, Phelipe é o maior medalhista paralímpico. De Pequim, em 2008, a Tóquio, 2020, ele conquistou ao menos uma medalha em cada uma edição dos Jogos. E a expectativa é que ele traga muito mais nesta edição dos Jogos!

Evelyn de Oliveira – Bocha

Na bocha, Evelyn conquistou um Ouro e outro Bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023. Antes disso, ela também ficou com a medalha de ouro na modalidade de pares da Bocha nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Edwarda Oliveira – Vôlei sentado e Parabadminton

Nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, Edwarda foi ouro nas duplas e prata no individual do badminton. Além disso, ela conquistou o Bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020.

Gustavo Carneiro – Tênis de cadeira de rodas

Gustavo conquistou a medalha de prata nas duplas masculinas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e foi campeão do Campeonato Internacional, em Belo Horizonte, que aconteceu em 2018.

Continua após a publicidade

Gabriel Araujo – Nadador

Ao lado de Beth Gomes, do atletismo, Gabriel Araújo será porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris, que acontece nesta quarta-feira (28), a partir das 15h. Gabriel já conquistou diversas medalhas em sua carreira. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020, ele foi ouro nos 200m livre e nos 50m costas e prata nos 100m costas.

Ádria Santos – Atletismo

Ádria Santos perdeu a visão aos poucos por causa de uma doença generativa. Deste então, ela não parou mais de colecionar medalhas em competições paralímpicas. Ela foi bronze nos 100m nos Jogos Paralímpicos em Pequim, em 2008. Ao todo, em Jogos Paralímpicos, ela coleciona 8 medalhas de ouro, 15 de prata e 2 de bronze .

Adriana Azevedo – Canoagem

Adriana começou competir natação aos 18 anos. Anos depois, aos 32 anos, ela teve o diagnóstico de Síndrome Pós-Poliomelite e encontrou na canoagem uma forma de continuar no esporte. Ela foi vice-campeã sul-americana em 2017 e bronze no caiaque no Campeonato Parapan-Americano em 2022.

Continua após a publicidade

Alana Maldonado – Judô

Aos 4 anos, Alana começou a praticar judô. Atualmente, ela é líder do ranking mudial em sua categoria. Ao longo de sua carreira, ela conquistou 1 medalha de ouro e outra de prata em Jogos Paralímpicos. todo, ela já

Sophia Kelmer – Tênis de Mesa

A carioca Sophia Kelmer foi Prata no individual feminino e bronze nas duplas femininas WD14-20 e duplas mistas XD14-17 nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023. Além disso, ela é tetracampeã brasileira na classe 8.

Juliana Silva – Tiro com arco

Natural de Paraná, Juliana Silva representará o Brasil no tiro com arco. Ela é recordista brasileira da categoria W1 Feminino.

Beatriz Carneiro – Natação

Na Natação, Beatriz Carneiro conquistou a medalhe de ouro nos 100 metros peito e prata e bronze nos 200m livre e 200 m medley nos nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. Ela começou a natação como hobby e, aos 12 anos, passou a competir.

Os Jogos Paralímpicos acontecem entre 28 de agosto e 08 de setembro. A abertura oficial acontece nesta quarta-feira, 28, a partir das 15h (horário de Brasília).