Duda Cardim Tendência boho invade o cabelo com visuais bagunçados e mechas onduladas

Deixem as chapinhas de lado, porque hoje estamos atrás de um visual bagunçado e cheio de ondas. O cabelo boho é a tendência do momento que se inspira no estilo característico dos anos 70 ao trazer fios superlongos e ondulados como destaque na beleza. Ele também pode ser complementado com tranças finas, sempre mantendo o mais natural possível.

O estilo ‘bohemian’ foi inspirado nos nômades do século XIX da região da Bohemia, onde hoje é o território da República Tcheca. No entanto, ganhou mais destaque no início dos anos 70, quando as comunidades hippies cresciam nos Estados Unidos. A estética bombou muito na década de 2010, principalmente com as famosas que se produziam para ir ao Coachella , festival de música da Califórnia.

Em 2024, o boho voltou como aposta de tendência de moda de grifes como Chloé e Stella McCartney. E, para além das roupas, também temos visto características do estilo na beleza.

Os cabelos ondulados ganham destaque com um look bagunçado em busca de um aspecto mais natural. Os fios ainda chamam atenção pelo comprimento longuíssimo e sem muito volume. O frizz não é um problema ou preocupação nessa tendência, viu?

Seguindo essa ideia, o ‘boho hair’ foi o penteado escolhido pela Kendall Jenner no Met Gala deste ano.

Tyla também já apostou na moda, mas de uma forma um pouco diferente. A cantora trouxe uma nova versão do estilo com as tranças mais finas conhecidas como gypsy braids . Bem presas na raiz, elas ganham movimento no comprimento ao serem misturadas com cachos ou até mesmo serem moduladas no formato.

E você, já pensou em dar uma chance para o cabelo boho?