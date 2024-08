Anny Caroline Guerrera Only Murders in The Building retorna com mistérios e comédia em Hollywood

4ª temporada de Only Murders in The Building estreou com um novo mistério. Desta vez, o trio protagonista, interpretado por Steve Martin , Martin Short e Selena Gomez , recebe uma grande proposta para transformar o famoso podcast investigativo em um filme. Para avaliar a possibilidade, os personagens deixam Nova York e viajam até Los Angeles, na Califórnia, mas são pegos de surpresa pela notícia do assassinato de Sazz ( Jane Lynch ).

A decisão de colocar uma personagem já conhecida e querida pelo público no centro do assassinato aumentou o apego emocional não só de quem assiste como também dos próprios personagens que investigam o caso. Essa fator intensifica o impacto do ponto que move a história, mas isso acontece de uma forma inteligente em que a leveza contida no humor marcante da produção não se perde em meio ao drama.

Na verdade, Charlie, Oliver e Mabel brilham ainda mais com inserções perspicazes e divertidas que conectam as pontas soltas do mistério. Sem a certeza de quem era o verdadeiro alvo do assassino, os três precisam desvendar as pistas antes que algo pior aconteça. Como se não bastasse, eles ainda lidam com seus próprios conflitos internos, que recebem outras nuances de acordo com a trajetória de cada um.

Apoiado na inovação e no desenvolvimento dos personagens, o roteiro, assim como em outras temporadas, sabe bem como conduzir essa narrativa para que nada se torne cansativo ou repetitivo. Em paralelo, a temporada destacou novos personagens, como é o caso de Eugene Levy , Eva Longoria , Zach Galifianakis . Os atores interpretam versões diferentes de si mesmos para representar o elenco que será Charlie, Mabel e Oliver nos cinemas.

Por outro lado, o retorno de nomes já conhecidos pelo público aumenta a conexão do público com a história, complementando muito bem a narrativa com Meryl Streep , Da’Vine Joy Randolph , Michael Cyril Creighton , Molly Shannon e mais. O elenco ainda conta com mais talentos inéditos como Kumail Nanjiani , Melissa McCarthy , Richard Kind e mais.

A 4ª temporada de Only Murders in The Building está disponível no Disney+ com episódios liberados semanalmente.