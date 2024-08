Mavi Faria Estamos obcecadas pelo talento deste cozinheiro mirim de 11 anos

ídeos de receita nas redes já são impressionantes tanto pela genialidade dos quitutes produzidos quanto pela perfeição dos pratos. Agora, já imaginou uma criança produzindo aquelas receitas que você sonha em fazer em casa?

É o que o Juan Sabino , 11 anos, faz e mostra em seu perfil no Instagram, monitorado pelos pais Bruna e Allan. Cozinhando todas as receitas, o menino mostra, com carisma e músicas de fundo, o passo a passo da produção de suas receitas, que surpreendem pela criatividade na mistura de ingredientes.

Pelos vídeos, é possível perceber como Juan experimenta ao misturar sabores e cria e recria receitas não tão convencionais assim. Além disso, um dos vídeos mais visualizados e comentados dele são os que mostra algumas receitas feitas para os pais — como um café da tarde para a mãe — ou com a presença deles, em que ensina como cozinhar algumas delícias.

Inclusive, seus vídeos, dois deles tem um destaque maior pela quantidade de visualização: o do bife ancho com aligot e o da coxinha gourmet com cheddar e bacon, que acumulam 15 milhões e 15,9 milhões de visualizações cada.

Outro ponto que destaca o perfil de Juan entre os outros de culinária é o talento e a paixão dele pela cozinha , ainda criança. O dom apresentado pelo menino encanta e conquista seguidores que ‘pedem’ nos comentários por um filho como ele em casa. O sentimento é compreensível, e ele até chegou a comentar em alguns vídeos que o prato feito no momento era para seus pais.

Sem contar que nada como observar alguém com talento sendo feliz fazendo o que gosta, não é? E para Juan, a cozinha é visivelmente sua maior paixão. Observar a felicidade e a facilidade dele cozinhando incentiva a vontade de qualquer um se aventurar na cozinha.

Ah, e por aqui, os doces feitos pelo menino são os que mais fazem sucesso pela criatividade e invenção na hora de misturas chocolates com outros ingredientes.

Confira algumas receitas dele abaixo!

E você, qual receita te conquistou por aí?