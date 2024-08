Sofia Duarte Estamos obcecadas pelo merch fofo de Short n’ Sweet, da Sabrina Carpenter

uem mais aí está tocando Short n’ Sweet no repeat desde que o álbum foi lançado na semana passada? Além do icônico clipe de Taste ao lado de Jenna Ortega , Sabrina Carpenter entregou uma estética pronta também no seu merch, com uma coleção de roupas e acessórios superfofos pelos quais nós ficamos obcecadas.

A linha do novo disco traz camisetas mais básicas que já são esperadas de um artista, mas sempre com um toque único que é a cara de Sabrina, como o escrito à mão ‘I can’t relate to desperation’, do hit Espresso , com uma marca de beijo no final, que é símbolo da identidade visual dessa era.

Camisetas do merch oficial de Short n’ Sweet, álbum da Sabrina Carpenter Reprodução/CAPRICHO

As peças de manga longa também nos conquistaram, especialmente o moletom com o drink espresso martini que tem o detalhe de um laço rosa na taça. Socorro! <3

Merch do álbum Short n’ Sweet, da Sabrina Carpenter Reprodução/CAPRICHO

Amamos os top croppeds e a vibe esportiva de ‘camisa de time’ de um deles. E o boné com ‘Don’t embarrass me, motherfucker’, letra de Please Please Please !

Top croppeds e boné do merch oficial de Short n’ Sweet, álbum da Sabrina Carpenter Reprodução/CAPRICHO

Calcinha do merch de Short n’ Sweet, da Sabrina Carpenter Reprodução/Reprodução

Estamos sonhando com o kit de quatro piranhas de cabelo com as iniciais ‘SC’, os brincos e a bolsa azul bebê em formato de coração, sem contar a xícara de café com Espresso escrito.

Acessórios do merch oficial de Short n’ Sweet, álbum da Sabrina Carpenter Reprodução/CAPRICHO

Brincos do merch de Short n’ Sweet, da Sabrina Carpenter Reprodução/Reprodução

Tem até um kit com 7 calcinhas pensadas nos dias da semana!

Calcinha do merch de Short n’ Sweet, da Sabrina Carpenter Reprodução/Reprodução

Os preços dos produtos variam de US$ 33 a US$ 91 (entre R$ 182 e 502) e estão à venda no site oficial da cantora , que faz entregas para o Brasil, mas sabemos que precisamos contar com possíveis taxas, né? Esperamos que Sabrina volte logo para o Brasil para fazer shows – e com um merch tão incrível quanto esse!