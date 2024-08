Sofia Duarte Coleção de maquiagem inspirada em Harry Potter vai conquistar fãs da saga

e você é Potterhead e apaixonado por beleza, vai pirar com a novidade do momento! A Quem Disse, Berenice? se uniu a Warner Bros. para lançar a primeira coleção de maquiagem da América Latina inspirada em Harry Potter , com itens que trazem diferentes referências à saga.

A linha de edição limitada conta com produtos para olhos, lábios e até de cuidados com a pele. A paleta de sombras , por exemplo, traz cores referentes às quatro casas de Hogwarts (Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa) e tem um formato de livro perfeito para colecionar.

Paleta de sombras da coleção Quem Disse, Berenice? X Harry Potter Divulgação/CAPRICHO

Os delineadores prata e dourado têm esferas de glitter microrrefletoras, e o iluminador ‘Pomo de Ouro’ possui uma textura macia e amanteigada que proporciona um glow radiante com fundo dourado.

Para os lábios, dá para escolher entre três hidratantes que remetem a sobremesas e guloseimas icônicas do universo bruxo – o ‘ Bolo de Caldeirão ‘ tem uma cor avermelhada suave, o ‘ Sapo de Chocolate ‘ traz um tom marrom, e o ‘ Sorvete de Limão ‘ é incolor com uma sensação refrescante.

Balm, delineador, gel e máscara de limpeza 3 em 1 e body splash da coleção Quem Disse, Berenice? X Harry Potter Divulgação/CAPRICHO

A marca decidiu ainda trazer um kit de pincéis para a coleção, que foi a maneira ideal de colocar a inspiração de varinhas dos principais personagens de Harry Potter.

Por fim, de skincare, temos o gel e máscara de limpeza ‘Aula de Transfiguração’, a água micelar ‘Defesa Contra Arte Das Trevas’ com carvão vegetal e prebióticos e o body splash desodorante colônia ‘Expresso de Hogwarts’, com notas doces e amadeiradas.

Kit de pincéis da coleção Quem Disse, Berenice? X Harry Potter Divulgação/CAPRICHO

Os preços dos produtos variam entre R$ 39,90 e R$ 199,90, e eles estarão à venda nos e-commerces e lojas oficias da Quem Disse, Berenice? a partir de 1 º de setembro.