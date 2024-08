DA REDAÇÃO Anitta tem performance confirmada no VMA 2024

Performance confirmada. Nesta terça-feira (27/8), foi anunciado que Anitta vai se cantar novamente no palco do VMA 2024 , que acontece em 11 de setembro na UBS Arena, em Nova York. Além do show da cantora, também foram divulgadas apresentações de Karol G , LL Cool J e Shawn Mendes .

Anteriormente, a MTV já tinha informado que Benson Boone , Camila Cabello , Chappell Roan , GloRilla , Halsey , Lenny Kravitz , LISA , Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter também subirão no palco da premiação para apresentar hits que marcaram os fãs nos últimos meses.

Este ano, a premiação será apresentada por Megan Thee Stallion e terá exibição ao vivo em mais de 150 países. Segundo nota enviada à imprensa, Anitta, foi informado que vai levar funk brasileiro para o famoso palco da MTV pelo terceiro ano consecutivo com um medley de Savage Funk e Alegria , além da estreia mundial de Paradise com participações especiais de Fat Joe , DJ Khaled e Tiago PZK .

No ano passado, ela subiu ao palco duas vezes – primeiro com um medley de Used To Be , Funk Rave e Grip , sucessos de Funk Generation . Em seguida, ela retornou para uma grande performance com o grupo TOMORROW X TOGETHER em Back For More , crossover de música latina com K-pop.

Vale lembrar que Anitta concorre novamente na categoria de Melhor Clipe Latino , prêmio que levou para casa nos últimos dois anos. A cantora aparece duas vezes na categoria de clipe com Mil Veces e Bellakeo , em parceira com Peso Pluma . A terceira indicação veio em Melhor Edição por Mil Veces .

O VMA 2024 acontece em 11 de setembro em Nova York com transmissão mundial.