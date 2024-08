Duda Cardim 6 dicas para elevar seus looks do dia a dia com tênis esportivos

Seja pela praticidade ou pelo estilo, os tênis se tornaram o calçado queridinho de muita gente. E, nos últimos tempos, os modelos esportivos, bastante usados em academias para fazer exercício físico, ganharam um destaque ao trazer um lado inesperado e interessante às produções.

Algumas das silhuetas mais conhecidas e adoradas são o New Balance 530 , o Gel-1130 da Asics e o Nike P-6000 . Todos foram pensados para serem tênis esportivos e conquistaram seu espaço no armário das fashionistas. Combinados com meias altas, saias românticas e bermudas, eles exploram diferentes faces do street w ear. O que acha de conferir dicas para usar o seu próprio tênis esportivo no dia a dia?

6 DICAS PARA USAR TÊNIS ESPORTIVOS NOS LOOKS

Explore o estilo romântico

Os tênis esportivos funcionam bem na ‘teoria do sapato errado’ , que é quando você aposta em combinações inusitadas, sabe? Sendo assim, as saias e os vestidos são ótimas opções para montar propostas únicas misturando a estética despojada com a romântica.

Aposte no jeans

Ainda nas produções inusitadas, as calças jeans estão mais perto dos tênis de academia do que nunca. O calçado mais descolado cria um contraste com o visual elegante.

Siga no estilo urbano

A tendência ~polêmica~ que já conquistou muita gente é o truque perfeito. A bermuda oversized , por exemplo, pode criar uma harmonia autêntica com o tênis.

Estilo esportivo

A meia alta complementa o visual esportivo do calçado ao mesmo tempo que traz mais informação ao resultado. Que tal?

Conjuntinhos

Outra ideia para seguir na pegada ‘athleisure’ são os conjuntinhos de moletom confortáveis que trazem um aconchego para a rotina.

Outras tendências

Considere explorar outras tendências do momento, como a calça capri, a minissaia e até as camisas sociais para compor suas produções. O tênis esportivo cria um contraponto que deixa tudo mais legal!

E aí, o que acha de usar seu tênis esportivo na hora de montar seus looks?