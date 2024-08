Trend do ‘rosto de cortisol’ pode ser perigosa ao vilanizar hormônio

V

ídeos mostrando o fenômeno do ‘ rosto de cortisol ‘, que viralizaram no TikTok neste mês, têm reforçado a ideia enganosa de que o hormônio do cortisol é um grande vilão para o organismo. Embora ele possa sim contribuir para o inchaço do rosto, isso acontece apenas em situações mais graves, e, na verdade, essa mudança pode ter diversas outras causas.

O perigo desse tipo de vídeo vem quando aparece sem o contexto adequado, uma vez que pode acabar influenciando as pessoas, em especial jovens, a parar de tomar remédios que ajudam a controlar os níveis do cortisol no corpo, por exemplo. Para entender melhor a importância desse hormônio, a CAPRICHO conversou com duas médicas endocrinologistas sobre a trend do ‘rosto de cortisol’.

O que é cortisol e como atua no organismo?

O cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas adrenais, localizadas acima dos rins, em resposta ao estresse e a baixos níveis de glicocorticoides no sangue.

“ Ele desempenha um papel crucial em várias funções do corpo, como a regulação do metabolismo de proteínas, gorduras e carboidratos, a modulação do sistema imunológico e o controle dos níveis de açúcar no sangue . Além disso, o cortisol é importante na resposta ao estresse, ajudando o corpo a lidar com situações de emergência, inflamações e traumas”, afirma Dra. Elaine Dias JK , pHd em endocrinologia pela USP e metabologista.

O que altos níveis de cortisol podem causar?

“Quando o nível do cortisol está cronicamente alto, e não uma elevação aguda que acontece no estresse pontual, ele pode levar ao aumento de peso, a estrias roxas principalmente no abdômen, a hipertensão, a diabetes, por exemplo. Também pode favorecer a osteoporose, ansiedade, infecções recorrentes, processo de cicatrização mais lento, aumentar as chances de infertilidade e alterar o ciclo menstrual”, explica a Dra. Deborah Beranger , endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ).

E o ‘rosto de cortisol’?

O chamado ‘rosto de cortisol’ se refere ao inchaço facial que pode sim ocorrer, mas em casos de altos níveis de cortisol. Isso tem a ver com a síndrome de Cushing , condição causada pelo excesso do hormônio do cortisol no corpo e pode resultar em uma face arredondada e inchada, conhecida como ‘face em lua cheia’.

“ Contudo, é importante destacar que esse sintoma é específico de condições patológicas graves e não se aplica aos níveis ligeiramente elevados de cortisol que ocorrem em resposta ao estresse cotidiano . Portanto, a conexão entre o ‘rosto de cortisol’ e estresse leve ou moderado não tem fundamento científico robusto”, declara a Dra. Elaine Dias JK.

Diante dos conteúdos do ‘rosto de cortisol’ nas redes sociais, alguns especialistas opinam que isso pode contribuir para ‘vilanizar’ um hormônio que é importante para o organismo, assim como pensa a Dra. Elaine. “ Conteúdos que simplificam ou distorcem informações científicas podem levar a uma compreensão equivocada do papel do cortisol. O cortisol é essencial para a sobrevivência e desempenha funções vitais no corpo. ‘Vilanizar’ o cortisol pode criar uma visão negativa e simplista, ignorando sua importância no equilíbrio fisiológico. É crucial que a informação seja transmitida de forma precisa e contextualizada, para que as pessoas compreendam tanto os riscos do excesso de cortisol quanto os problemas de sua deficiência “, reitera a médica.

“O cortisol é um hormônio muito importante. Existem muitas doenças que conseguem ser tratadas e o ser humano pode ter sua longevidade aumentada porque ele existe. Então, deve-se tomar cuidado com como você aborda alguns temas, porque você pode acabar influenciando as pessoas, principalmente jovens”, acrescenta a Dra. Deborah Beranger.

Quais outros fatores podem contribuir para a mudança no rosto?

Fora o ganho de peso, a Dra. Deborah aponta outros fatores que podem causar o inchaço do rosto. “Pode haver uma reação alérgica a uma medicação, ingestão de alimento que faça retenção de líquido aguda, usar muito sódio nas refeições ou consumir muitos alimentos industrializados e ultraprocessados, por exemplo.” Somado a isso, existem outras possibilidades, como mudanças hormonais e privação do sono.

“ Por outro lado, o emagrecimento, melhora na alimentação, ingerindo mais frutas, verduras, legumes e água , uma melhora global na dieta, aumento da atividade física e a melhora na qualidade do sono e administrar melhor o estresse e ansiedade podem resultar em um rosto mais fino”, completa a Dra. Elaine Dias JK. “ Portanto, é importante considerar um espectro mais amplo de fatores antes de atribuir mudanças faciais apenas aos níveis de cortisol “, conclui.

Ainda bem que existem perfis e criadores de conteúdo nas redes sociais que tentam desmistificar a imagem de vilão do cortisol, que ficou ainda mais forte com essa trend no TikTok, como faz a @ graceful.wellness no vídeo abaixo. “Não caiam na ideia de que isso [inchaço do rosto] é apenas por causa do cortisol”, disse ela.

