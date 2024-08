Sofia Duarte Tênis leve de corrida criado em 1972 volta a ser tendência nas ruas

erá que, depois do Samba e do Gazelle , teremos mais um tênis da Adidas nos pés das pessoas antenadas na moda ao redor do mundo? A aposta do momento da etiqueta esportiva é o modelo SL 72 , que, como os outros, tem suas raízes no esporte.

O tênis Adidas SL 72 foi lançado pela primeira vez em 1972 com o objetivo original de revolucionar os calçados próprios para a corrida, isso por conta da sua estrutura leve – SL significa super light , ou seja, ultra leve, em português. Com entressola de EVA que oferece amortecimento e promete trazer conforto para a pisada e o clássico cabedal em couro, o modelo já recebeu diferentes versões, das cores vibrantes às neutras e ao acabamento metálico.

Na época, foi usado para esse fim e também conquistou outros espaços, aparecendo, inclusive, nos pés de Paul Michael Glaser como David Michael ‘Starksy’ , personagem da série de TV americana Starsky & Hutch dos anos 70.

Agora, o sapato, que costuma ser vendido por R$ 599,99 no e-commerce oficial da marca , está ganhando as ruas e promete ser um dos queridinhos do momento para adicionar um toque esportivo e descolado aos looks.

Ele tem aparecido para completar a estética ‘athleisure’ com camisas de time, jaquetas e tracksuits , os famosos conjuntos de agasalho tradicionais que voltaram à moda, e meias de cano alto.

Por outro lado, para equilibrar a silhueta do tênis, uma boa pedida tem sido apostar em códigos ultrafemininos ou do estilo preppy, como minissaia de pregas e vestidos fofos de verão, ou até mesmo em elementos básicos e despojados, como regata branca e calça jeans.

Ainda vale combinar o tênis com outras tendências da temporada, como as calças de pijama , as camisetas com estampas de frutas , bermudas oversized , saias midi e maxibolsas.

O que você acha do tênis SL 72 da Adidas? Daria uma chance a ele?