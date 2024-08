Gustavo Balducci Seo In-guk sobre 1º show no Brasil: “Quero voltar ano que vem”

Em sua primeira visita ao Brasil, Seo In-guk , estrela de Desgraça ao Seu Dispor e de outros k-dramas de sucesso, mostrou que tem talento e carisma de sobra, além de um enorme carinho pelos fãs brasileiros.

Desde sua chegada, quando foi recebido por uma multidão de pessoas no aeroporto, até o dia do evento, realizado na noite do dia 24 de agosto, no Vibra São Paulo, na capital paulista, ele não tirou o sorriso do rosto. Em entrevista exclusiva à CAPRICHO , In-guk explicou que sem esse apoio do público, jamais teria conseguido vir ao país.

“No começo da carreira, não imaginava que algum dia iria conhecer o Brasil. Mas, após o meu papel em Desgraça ao Seu Dispor , passei a receber muitos comentários de fãs nas minhas redes sociais acompanhados pelo emoji da bandeira do Brasil. Sempre quis vir ao país e, finalmente, consegui” , disse o astro.

No palco, ele se divertiu aprendendo algumas expressões em português, falou sobre os bastidores do videoclipe Please Don’t , do artista K.Will, se arriscou dançando hits do k-pop e foi apelidado de “marido” pela platéia que gritava e se emocionava a cada resposta. Algumas mulheres também tiveram a chance de ficar cara a cara com o ator e recriar cenas românticas que ele já protagonizou.

eu poderia passar o resto da minha vida apenas ouvindo o inguk cantar. Que voz maravilhosa gente, fico toda arrepiada #SeoInGuk pic.twitter.com/z4k4YGo3K7 — elly #LoveNextDoor (@stayindrama) August 25, 2024

Abrindo o show com Even if There’s No Miracle , que faz parte da trilha sonora de O Jogo da Morte , In-guk também deixou evidente que é um excelente cantor antes de tudo. Desde que venceu o programa de talentos Superstar K, em 2009, ele nunca mais parou de gravar e compor músicas. Sua próxima novidade é um disco em japonês que sai no dia 31 de agosto. “Também quero lançar um álbum aqui no Brasil, em português”, contou.

SEO INGUK COM A CAMISA DO BRASIL FALANDO TE AMO BRASIL #SeoInguk pic.twitter.com/Mxqlw9gh0N — elly #LoveNextDoor (@stayindrama) August 24, 2024

No final do espetáculo, ainda vestiu uma camisa de futebol do Brasil personalizada com seu nome nas costas, agradeceu pela recepção calorosa e garantiu que adoraria retornar: “Quero voltar ano que vem. Mas, só consigo vir se vocês me chamarem” . No que depender dos fãs, Seo In-guk já pode comprar uma passagem para 2025.