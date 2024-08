Anny Caroline Guerrera Larissa Manoela explica construção de Filipa em De Volta aos 15

Alerta de spoiler! Essa matéria contém spoilers da última temporada de De Volta aos 15.

De Volta aos 15 chegou ao fim com uma reta final emocionante. Nos últimos episódios da produção da Netflix , Anita ( Maisa Silva / Camila Queiroz ) descobre que não está mais no controle das viagens do tempo do Floguinho e precisa investigar quem está no comando agora.

A protagonista suspeita de muita gente mas fica surpresa ao descobrir que Filipa, vivida por Larissa Manoela , está por trás de tudo. Para enganar tanto os personagens quanto o público, a atriz explicou que a técnica é tentar se enganar primeiro.

“Eu ficava muito tentando camuflar essa verdadeira identidade para que, quando a gente tivesse a grande revelação, fosse surpreendente até mesmo pra mim”, pontuou.

Lari até brincou que, mesmo com todos sabendo a verdade no set, a atmosfera de suspense ainda estava presente para manter o mistério. “É aquela coisa duas caras que você fica assim: ‘Será que está falando a verdade? Será que é mentira? Será que é ela? Será que não é?’”, brincou a atriz.

A 3ª e última temporada de De Volta aos 15 está disponível na Netflix.