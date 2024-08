Duda Cardim Jenna Ortega aposta em unhas temáticas para divulgar Beetlejuice 2

Jenna Ortega não poderia estar mais empolgada para o lançamento de Beetlejuice 2 , traduzido para o português como Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice . Em meio à turnê de divulgação do filme, a atriz tem investido em diferentes looks que fazem referência à história e, principalmente, ao personagem principal, com peças de alfaiataria cheias de listra. Para além das roupas, ela ainda se jogou na manicure temática.

Com as unhas pintadas em um tom de vermelho escuro, a decisão de Jenna Ortega pode ter passado batido para muitas pessoas, afinal, é bem simples. Mas a cor do esmalte combina superbem com as roupas e a vibe mais sombria que o filme passa e, ainda assim, um detalhe por trás da escolha deixa tudo mais interessante.

Na verdade, o esmalte avermelhado não é aleatório, ele faz parte da coleção de Beetlejuice Beetlejuice com Sally Hansen , uma marca de cuidados com as unhas. A colaboração conta com 8 cores diferentes nomeadas com referências ao longa. A escolhida pela atriz é a Strange and Unusual , que em português significa Estranha e Incomum .

Infelizmente, a marca não está à venda no Brasil, porém, você pode encontrar o esmalte por 13 dólares , aproximadamente 72 reais. Apesar do preço ser mais caro do que estamos acostumadas a pagar em um esmalte, é o valor padrão nos Estados Unidos. A marca Sally Hansen é conhecida pelo acabamento em gel que promete durar mais de oito dias com apenas duas camadas.

Continua após a publicidade

Esmalte Beetlejuice X Sally Hanson usado pela Jenna Ortega Reprodução/Reprodução

Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice é a continuação do clássico filme de comédia e terror lançado em 1988 e também tem Tim Burton como diretor. Winona Ryder e Michael Keaton retornam aos seus papéis originais trazendo nostalgia aos fãs e conquistando uma nova geração.

Beetlejuice 2 estreia no dia 5 de setembro nos cinemas! Ansiosos?