DA REDAÇÃO Fãs apontam indireta de Camila Cabello após álbum de Sabrina Carpenter

Será que rolou uma indireta? Na última sexta-feira (23/8), Sabrina Carpenter lançou o álbum Short n’ Sweet e deu o que falar com letras que indicam um suposto triângulo amoroso envolvendo Shawn Mendes e Camila Cabello . Nas canções, ela revela que a pessoa com que estava no passado a deixou para voltar para ex-namorada e parece que Camila também deu sua perspectiva da história.

Neste fim de semana, Cabello publicou um TikTok em que dubla a canção June Gloom , que faz parte do álbum C,XOXO , que a cantora lançou em junho deste ano. Em determinado trecho, ela revela que ouviu falar da outra pessoa com quem o ex estaria ficando mas questiona o motivo para ele ter ido atrás dela novamente.

“ Se ela é tão incrível/ Por que você está nesse lado da cidade?/ Se você gosta tanto dela/ O que está tentando encontrar aqui? “, diz Camila na letra.

Muitos fãs pontuaram que a faixa faz paralelo com o que Sabrina canta em Coincidence . “ Que surpresa, seu telefone ficou sem bateria/ Você se dirigiu de LA para as pernas dela/ Palm Springs é legal, mas quem está ao seu lado? “, canta Carpenter em um dos versos.

Continua após a publicidade

Em outro trecho ela ainda fala sobre o retorno da ex-namorada da pessoa. “ No segundo que coloco minha cabeça no seu peito/ Ela soube, ela tem um verdadeiro sexto sentido/ Agora o nome dela surge uma vez, e depois duas / E sem que ela esteja aqui, ela está de volta na sua vida/ Agora ela está na mesma cidade, na mesma noite “, diz ela na canção do álbum Short n’ Sweet .