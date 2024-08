Mavi Faria Estes são os melhores perfis de cachorros nas redes sociais

C

achorros pulando na piscina, mostrando-se mais inteligentes que humanos, trocando de roupa, se escondendo e brincando dos mais variados jeitos e, principalmente, sendo muito, muito fofos. Nos perfis destinados aos bichanos nas redes, vídeos com estes conteúdos viralizam sempre, e não podíamos esperar algo diferente – quem não ama ver um animalzinho fofo sendo brincalhão, amoroso, lindo ou só…. Existindo?

Para os ‘pais de pet’, esses perfis são uma verdadeira perdição. Se o perfil for de um cachorro então… Brincadeiras à parte e sem briga de #TeamGato ou #TeamCachorro por aqui, fato é que os doguinhos tendem a ser mais atrapalhados e a se colocarem em situações no mínimo curiosas, não é? Alguns os chamam até de bobos, mas preferimos acreditar no espírito animado, divertido e inesperado deles.

Entretanto, em homenagem ao Dia Mundial do Cachorro , comemorado nesta segunda-feira (26), vamos dar mais atenção aos doguinhos. A data, inclusive, desta segunda é comemorada a nível mundial, mas, aqui no Brasil, também comemoramos a vida desses animais no dia 04 de outubro , data em que é comemorado São Francisco de Assis , padroeiro dos animais. O importante é que você tem duas oportunidades para comemorar a vida desses bichos que trazem tanta alegria ao mundo diariamente.

Aliás, as redes sociais possibilitaram que, por meio de perfis de pets, mesmo quem tem um bichinho ou quem gostaria de ter pode se divertir com as palhaçadas e fofuras de doguinhos ao redor do mundo. Aqui na CAPRICHO , por exemplo, já mostramos alguns perfis curiosos de cachorros dançarinos e de um outro que foi filmado pela tutora mostrando o seu dia a dia .

Continua após a publicidade

Exemplos de perfis de cachorros inusitados e apaixonantes não faltam e escolher um preferido é uma missão quase impossível. Já escolher 7… Não é tão difícil assim. Reunimos nossos 7 perfis de cachorro preferidos abaixo para te divertir e fazer você se apaixonar por esses animais aí da sua casa , mas cuidado! O risco é alto para morrer de amores e adotar um cachorro em seguida.

Jake nadador, o amante de piscinas