Duda Cardim 10 vezes em que as famosas se inspiraram nos looks de Britney Spears

ritney Spears é um dos grandes ícones pop dos anos 2000 . Além da carreira de cantora, ela também se consagrou como uma referência de moda da época pelos looks marcantes que definiram a estética Y2K . Seja com videoclipes ousados ou momentos em tapetes vermelhos, as roupas escolhidas por Britney são facilmente reconhecidas e, mais do que isso, inspiram outras celebridades.

Com uma das trajetórias mais lembradas da cultura pop, Britney Spears se mantém uma figura relevantes e queridinha do público. Com o lançamento da biografia da cantora, A Mulher em Mim , foi confirmado também a produção de um filme sobre a vida dela . E, diante da notícia de algumas famosas cotadas para interpretá-la, resolvemos recordar vezes em que Britney Spears foi inspiração para outras pessoas montarem seus visuais.

10 vezes em que famosas se inspiraram nos looks de Britney Spears

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter já falou que se inspira na popstar e podemos verificar isso em suas produções. Britney foi referência para produções do clipe da música Fast Times e já foi também uma fantasia de Halloween da cantora com a memorável roupa jeans do American Music Awards de 2001, combinando com Justin Timberlake, seu namorado na época.

sabrina carpenter referencing britney spears will forever be iconic. pic.twitter.com/VUo8l3Gm9W — ✦ (@brinajpg) February 19, 2022 Continua após a publicidade

Bruna Marquezine

Durante a apresentação do MTV Miaw 2020, Bruna Marquezine usou um look inspirado na performance icônica de I’m a Slave 4 U da Britney Spears no VMA de 2001, quando ela segura uma cobra no palco.

Blake Lively

Em entrevista recente durante pré-estreia do filme É Assim Que Acaba , Blake Lively afirmou ser muito fã da cantora. A atriz estava com um vestido da Versace que ela comprou e foi usado por Britney em 2002.

Paris Hilton

Outro ícone dos anos 2000, Paris Hilton já homenageou a amiga com um figurino de aeromoça igual ao do clipe de Toxic para uma festa de Halloween.

Katy Perry

No tapete vermelho do VMA 2014, Katy Perry recriou um momento icônico de Britney Spears com um vestido todo jeans parecido com o do AMA 2001.

Anitta

Assim como Bruna Marquezine, Anitta também se inspirou no look de I’m a Slave 4 U para ir a uma festa de Halloween em Los Angeles.

Pabllo Vittar

Outra brasileira a homenagear a estrela do pop foi Pabllo Vittar , que se inspirou no look all jeans para criar sua versão de top e saia para uma festa à fantasia.

Olivia Rodrigo

Com uma referência mais discreta, Olivia Rodrigo usou o mesmo vestido que Britney Spears para o clipe de Brutal . A peça do Roberto Cavalli foi usada pela cantora no AMA de 2003.

Kourtney Kardashian

Com o mesmo vestido usado por Britney no VMA de 2001, Kourtney Kardashian apareceu com a peça de renda da Dolce & Gabanna em 2021. A stylist responsável ainda escreveu na legenda a frase “Free Britney”, apoiando o movimento que pedia a libertação de Britney da tutela de seu pai.

Hailey Bieber

Em um dos seus ensaios de Halloween, Hailey Bieber fez uma homenagem para a cantora se fantasiando do clipe icônico de …Baby One More Time com as trancinhas, a camisa branca e o cardigan cinza.

Brie Larson

Assim como Hailey Bieber, Brie Larson se inspirou no mesmo clipe para uma fantasia de Halloween.

Qual look das famosas inspirado na Britney Spears é o seu preferido?