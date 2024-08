DA REDAÇÃO Suga, do BTS, pede desculpas por acidente em carta escrita à mão

pós sofrer um acidente no dia 6 de agosto ao dirigir um patinete elétrico, Suga , do BTS , virou protagonista de fake news disseminadas por veículos de imprensa da Coreia do Sul, conforme explicamos nesta matéria . Diante da repercussão do caso, o integrante do grupo de k-pop explicou a situação, assumindo sua responsabilidade e afirmando que ninguém se feriu e nem houve danos a instalações durante o ocorrido.

O ARMY, fandom do BTS, saiu em defesa do artista, e a mobilização fez com que a emissora JTBC transmitisse um comunicado se desculpando pela confusão. Mas, agora, Suga publicou no Weverse uma carta escrita à mão com um novo pedido de desculpas.

“Com vergonha, eu gostaria de pedir desculpas a vocês novamente. Peço profundas desculpas por decepcionar e magoar os meus fãs e todo mundo que ama por conta do meu mau comportamento. Eu cometi um grave erro, me esquecendo da responsabilidade de retribuir vocês com ações dignas do amor que recebo”, escreveu o Idol no primeiro parágrafo.

“Olá, aqui é o Suga. Com um sentimento de vergonha, gostaria de mais uma vez oferecer minhas sinceras desculpas a todos.

Peço desculpas profundamente por decepcionar e magoar os fãs e todos que me amaram e me apoiaram devido às minhas ações erradas.

Leia a tradução completa da carta de Suga

“Na noite de 6 de agosto, cometi um erro de dirigir uma scooter elétrica depois de beber. Também peço desculpas pela confusão causada pela primeira mensagem de desculpas no dia 7 de agosto. Eu deveria ter pensado melhor e tomado mais cuidado, mas não consegui.

É minha culpa. Minha falta de cuidado está prejudicando todo mundo que se importa comigo. Vou me esforçar para garantir que não repetirei tais ações erradas e viverei com remorso.

Por causa desse incidente, deixei uma mancha significativa nas memórias preciosas que criei com os membros e fãs e trouxe desgraça ao nome do BTS. Lamento profundamente e estou inexprimivelmente magoado por ter causado danos aos membros e à equipe. Lamento aos membros que sempre confiaram em mim e agora têm que passar por um momento difícil por minha causa. Também entendo completamente a decepção sentida pelos fãs que me apoiaram e torceram por mim.

Estou cheio apenas de sentimentos de arrependimento e desculpas aos fãs que sempre me deram um amor avassalador, apesar das minhas deficiências. Sei que nenhuma palavra pode curar as feridas e a decepção sentidas pelos fãs, e estou profundamente arrependido, refletindo com o coração pesado todos os dias.

Mais uma vez, peço desculpas sinceramente a todos os fãs que foram feridos por minha causa. Aceitarei qualquer punição que me seja imposta, bem como todas as críticas e repreensões. Por fim, abaixo sinceramente a cabeça e peço desculpas mais uma vez por causar controvérsia social e decepcionar muitas pessoas.”

Diante da publicação da carta, os fãs já subiram hashtags em apoio ao cantor no X (ex-Twitter), como #ARMYStandsWithSuga e #WeLoveYouYoongi .