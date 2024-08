Sofia Duarte Sabrina Carpenter está amando a tendência polêmica da calça capri

im, Sabrina Carpenter aderiu à polêmica fashion do momento que voltou direto dos anos 2000, a calça capri . A cantora usou a tendência do momento no novo clipe da música Taste , que faz parte do álbum Short n’ Sweet , e também apostou nela para passar pelas ruas de Nova York.

No clipe, em que a artista contracena com a atriz Jenna Ortega e traz várias referências de filmes clássicos, Sabrina Carpenter aparece com dois modelos de calça capri. Um deles surge na primeira cena do vídeo, no quarto, em que ela está com uma blusa azul, e a calça preta de cintura alta.

Sabrina Carpenter usando calça capri no clipe da música ‘Taste’ YouTube/Reprodução

O outro, que faz parte de um conjuntinho azul, é visto na cena do beijo das duas, que acontece no lado de fora da casa, perto da piscina.

Sabrina Carpenter e Jenna Ortega nos bastidores da gravação do clipe da música ‘Taste’ @sabrinacarpenter/Instagram/Reprodução

Mas, para além do figurino do clipe, tudo indica que a dona do hit Espresso realmente está levando a febre controversa da vez para seus looks do dia a dia. Isso porque, nesta semana, ela foi vista em Nova York com uma calça capri preta levemente transparente e, na parte de cima, uma blusa com estrutura de corset, combinação que virou queridinha dela.

Você é do time que pretende se inspirar na cantora pop e usar a calça capri para trazer um código nostálgico dos anos 2000 ao seu look? Vamos ficar de olho nas próximas escolhas de moda de Sabrina Carpenter para decifrar seus truques de estilo preferidos na era Short n’ Sweet .