Juliana Morales O que significa “very demure, very mindful”, bordão do momento na gringa

e você acompanha TikTok da gringa, deve ter escutado o bordão “ very demure, very mindful ” circulando na rede social nas últimas semanas. Até Jennifer Lopez, Lindsay Lohan, Ru Paul, entre outras celebridades, entraram na brincadeira. Mas a trend começou mesmo com a criadora de conteúdo Jools Lebron, em um vídeo sobre como se maquia, veste e se comporta no trabalho de forma discreta.

“Estão vendo como eu me maquio para ir ao trabalho: muito discreta, muito atenta”. Na versão original, que está em inglês, ela usa o bordão que ficou famoso: “Very demure. Very mindful”.

“Eu não vou parecendo uma palhaça quando vou trabalhar, eu não faço muita coisa”, continua. “Da maneira que fiz a entrevista é como vou trabalhar. Vocês, meninas, vão para a entrevista parecendo a Marge Simpson e chegam para trabalhar igual a Patty e a Selma”, disse em referência aos personagens da animação “Os Simpsons”, diz no vídeo.