DA REDAÇÃO Maisa brinca com look preto e branco: “Hannah Montana corinthiana”

Maisa Silva , a estrela da série De Volta aos 15 , que acaba de ter sua terceira e última temporada lançada na Netflix , publicou uma foto de um look que usou para sair à noite no Rio de Janeiro. A atriz de 22 anos fez uma brincadeira por conta da escolha das cores e do sapato do visual.

“ Fui de Hannah Montana corinthiana “, escreveu em foto publicada nos Stories do Instagram. Além do preto e branco, que representam o Corinthians, time de futebol para o qual ela torce, a bota de silhueta western trouxe a estética cowboycore da personagem da Disney Hannah Montana , interpretada por Miley Cyrus , que é natural de Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

Maisa Silva brinca com look preto e branco: “Hannah Montana corinthiana” @maisa/Instagram/Reprodução

A blusa cropped que apareceu na produção é o modelo ‘Sofia’ da Guarda Roba , que possui um decote quadrado e uma gola com amarração que faz referência às tradicionais vestimentas chinesas. Ela custa R$ 189 no e-commerce oficial da marca .

A saia assimétrica de cintura baixa, por sua vez, chama-se ‘Iris’, custa R$ 278 e é da etiqueta carioca Makai , conhecida por fazer roupas de moda praia.

Em julho deste ano, Maisa se mudou para o Rio de Janeiro a fim de viver um novo desafio profissional. Ela vai interpretar Bia, a vilã de ‘ Garota do Momento ‘, próxima novela das seis da TV Globo, que se passa no fim da década de 1950 e terá Duda Santos como protagonista. A produção será exibida a partir do dia 4 de novembro. Ansiosos para acompanhar essa nova fase de Maisa como atriz global?