Sofia Duarte Estamos obcecadas por estes acessórios de miçangas de cachorros fofos

ets + moda: quem não ama, né? A gente descobriu a Adorable Beads , uma marca artesanal japonesa de acessórios de miçangas em formato de gatos e cachorros fofos , e estamos obcecadas. Vem dar uma olhada e embarcar nessa obsessão com a gente!

Tudo começou quando nos deparamos com esta choker azul de franjas brancas que formam um cachorrinho que talvez poderia ser da raça Maltês.

E, depois, vimos que a gargantilha também foi feita em versões das raças Akita, originária de regiões montanhosas ao norte do Japão, inclusive, S amoieda, Poodle e Yorkshire Terrier.

A loja ainda nos conquistou com pingentes de Bichon Frisé, Pug, Buldogue Inglês, Schnauzer, Husky siberiano, Chihuahua e gatos de diferentes cores, alguns em formato que imita um porta-retrato. Awn! <3 Imagina uma versão bem brasileira com um vira-lata caramelo? Seria tudo!

Além dos colares e pingentes, tem as pulseiras, brincos, broches e presilhas de miçangas, que podem adicionar um toque divertido a um look básico, por exemplo.

No momento, não existem peças em pronta-entrega no site da marca Adorable Beads, mas é possível que eles trabalhem com encomendas, e há como fazer entregas internacionais pela Etsy.

E aí, o que você achou desses acessórios de miçangas de animais de estimação? Usaria algum deles?