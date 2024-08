Duda Cardim A maquiadora favorita de Halsey é conhecida por visuais dramáticos

Halsey já mostrou que a música não é sua única paixão. Fã de visuais diferentões, a cantora também tem uma marca de maquiagem , a About-face Beauty , focada em produtos coloridos e brilhantes que fogem do tradicional, e faz sua própria make para os shows. Na última semana, ela ainda revelou qual tem sido a sua maquiadora favorita , que segue uma estética dramática, e nós ficamos obcecadas!

Conhecida por mudar de cabelo e testar novos visuais, Halsey sempre explorou sua beleza como extensão da sua arte, e com a maquiagem não poderia ser diferente. Ela faz uma mistura certeira entre drama e glamour, e a gente fica de olho a cada dica ou recomendação nova.

Foi assim que descobrimos sua maquiadora favorita. A cantora postou um Story em seu perfil no Instagram dizendo: “hi aoife is my fav makeup artist on the internet”, em português “oi, Aoife é a minha maquiadora favorita da internet”.

Maquiadora favorita da Halsey @iamhalsey / Instagram/Reprodução

Aoife é uma maquiadora profissional de Londres. Ela compartilha seu trabalho em sua conta no Instagram, @aoifeartist , com seus 176 mil seguidores, e em seu canal no YouTube, que leva o mesmo nome e soma quase 5 mil inscritos.

Seu estilo de maquiagem explora uma estética clubber com sombras escuras com glitter, além de trazer referências dos anos 2000, como a sobrancelha superfina. Ela ainda carrega um lado mais artístico com delineados gráficos coloridos e com desenhos que vão de flores a animal print.

Outro destaque dos visuais são as bocas. Mais do que um gloss ou batom tradicional, Aoife traz glitteres de cores inusitadas, como verde e azulm para os lábios, sem contar as estampas desenhadas. O lápis de boca escuro bem marcado junto com um batom nude aparece em looks dramáticos que remetem aos anos 90.

E você, o que achou das maquiagens da Aoife? Amamos a dica de Halsey para adicionar mais uma referência à nossa pasta de inspirações!