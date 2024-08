Sofia Duarte 7 situações que toda pessoa apaixonada por maquiagem já passou

enhuma experiência é única, e as pessoas apaixonadas por maquiagem com certeza sabem disso. Afinal, a gente passa por situações em comum devido ao nosso olhar atento diante desse universo. Pensando nisso, separamos 7 dessas circunstâncias que você provavelmente já viveu sendo uma entusiasta da beleza . Será que você dá o check em todas elas?

7 situações que pessoas apaixonadas por maquiagem provavelmente já passaram

1. Entrar em uma loja de maquiagem e sair com a mão toda suja

Porque a gente não se segura na hora de testar os produtos no meio do que, para nós, é o paraíso, né?

a mão das doida na sephora pic.twitter.com/doe8WugB57 — manu (@vmonlovebot) August 25, 2023

2. A preguiça de tirar a maquiagem quando chega em casa

Depois de um dia longo ou de uma festa que você chega de madrugada em casa, vem o momento de tirar a maquiagem. E, apesar de a sensação do rosto limpo e do skincare feito ser uma delícia (e indispensável antes de dormir), não tem como negar que bate uma preguiça por conta do cansaço.

3. Passar horas buscando referências

Quem aí já ficou um tempão vendo o perfil dos seus maquiadores e criadores de conteúdo de beleza favoritos na procura de inspirações para um próximo visual? Os salvos das redes sociais só aumentam!

4. Aproveitar o momento antes do banho para testar uma técnica nova

Com tantas referências salvas para reproduzir, a hora perfeita para colocá-las a prova é antes de tomar banho. Porque, convenhamos, é mais difícil arriscar quando estamos atrasadas ou não temos tempo para possíveis erros na maquiagem.

5. Arrumar as gavetas vira terapia

O momento de organizar o lugar que você armazena os produtos sempre chega, até porque na correria é bem provável que a gente acabe guardando as coisas sem muita atenção. E, aí, tem gente que aproveita essa hora para colocar uma playlist que ama, conhecer artistas novos, ouvir um podcast ou até maratonar aquela série conforto (alô, Sex and the City ).

6. Ficar obcecada por um produto novo e esquecer os outros

Isso costuma acontecer com gloss e batom, que são itens mais fáceis de se ter uma pequena coleção. Quando a gente compra um novo, seja porque desejamos tanto ou porque é a tendência da vez , pode acontecer de nos esquecermos dos outros por alguns dias.

7. Virar rata de promoção

Vamos falar a verdade: tem muita maquiagem que a gente quer que não é barata. Então, nada melhor do que virar uma especialista em promoções e caçadora de cupons de descontos que fazem a compra valer a pena.

E aí, com qual dessas situações você se identifica e mais costuma acontecer? Conta pra gente outros exemplos que você vê com frequência entre seus amigos apaixonados por maquiagem!