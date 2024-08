Duda Cardim Teste: Monte um look e descubra quem você seria em ‘De Volta aos 15’

A

terceira e última temporada de De Volta aos 15 chegou à Netflix na quinta-feira (22), e nós não estamos prontos para dizer tchau Ao longo do desenvolvimento da história, acompanhamos as confusões de Anita, interpretada por Maisa Silva , com as viagens no tempo e como suas escolhas impactam suas amizades e seu futuro.

A produção nos apresenta personagens incríveis em um contexto de anos 2000 – ou seja, muitas tendências dessa década tão icônica passam pelos episódios. Já pensou como seria se você estivesse nesse universo? Será que você é mais parecida com a Carol, Filipa, Camila ou Anita? Pensando nessa relação da série com a moda, vem montar um look e descobrir qual personagem de De Volta aos 15 você seria . Faça o teste !