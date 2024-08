Gustavo Balducci “Sempre quis vir ao Brasil”, diz Seo In-guk, estrela dos k-dramas

A desgraça em pessoa chegou ao Brasil. Seo In-guk , protagonista de Desgraça ao Seu Dispor , k-drama que é um sucesso no catálogo da Netflix e do Rakuten Viki, se apresenta neste sábado, dia 24 de agosto, em São Paulo.

Recebido por uma comissão de fãs no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o ator é um dos nomes mais famosos e relevantes da Coreia do Sul. “Estou muito feliz. Os fãs brasileiros são muito calorosos, recebi muito amor desde que cheguei” , disse In-guk em entrevista exclusiva à CAPRICHO.

Animado com o seu primeiro evento no país, ele conta que nada disso seria possível sem a paixão do público brasileiro. “No começo da carreira, não imaginava que algum dia iria conhecer o Brasil. Mas, após o meu papel em Desgraça ao Seu Dispor , passei a receber muitos comentários de fãs nas minhas redes sociais acompanhadas pelo emoji da bandeira do Brasil. Sempre quis vir ao país e finalmente consegui.”

Trabalhando há mais de uma década como ator, In-guk ostenta no currículo produções como Reply 1997 , Hello Monster e Café Minamdang . Recentemente, ele também brilhou em O Jogo da Morte , disponível na Prime Video, ao lado da atriz Park So-dam, do filme vencedor do Oscar Parasita .

Continua após a publicidade

“No set de filmagem, gosto de me envolver com o roteiro junto com os outros atores e diretores. E, mesmo quando as gravações são cansativas, me esforço ao máximo para interagir com toda a equipe. Me sinto muito feliz e realizado fazendo isso” , afirmou.

No futuro, seu sonho é interpretar mais vilões e buscar novos desafios. “Existem muitos tipos de personagens que eu ainda quero interpretar. Quando estou atuando, mostro apenas uma parte daquela pessoa. Existem muitas vidas e profissões diferentes, então espero continuar trabalhando como ator para cada vez mais dar vida a esses novos personagens. No momento, estou muito interessado em papéis de vilões. Daqueles que são muito malvados” , brinca.

O sucesso de In-guk vai além de sua carreira como ator. Desde 2009, quando venceu o programa de talentos Superstar K , ele também canta e escreve músicas próprias. Sua última novidade é single Out Of Time , lançado em junho deste ano, que já acumula quase 300 mil plays no Spotify e ganhou um videoclipe no YouTube.

Continua após a publicidade

“Gostei de Out Of Time desde que a ouvi pela primeira vez. No entanto, só consegui lançá-la após alguns meses. Isso acontece bastante, porque não gosto de fazer as minhas músicas correndo. Sempre que tenho uma ideia, primeiro eu anoto e, com o tempo, tiro do papel. O mesmo processo aconteceu com o meu próximo disco que será lançado no Japão em agosto. Estou muito feliz com o resultado.”

Com direito a diversas interações e performances, o encontro com fãs reforça o impacto que os k-dramas têm feito no Brasil.