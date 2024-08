Sofia Duarte Niall Horan e Ed Sheeran cantam ‘Little Things’, do One Direction, em show

e surpresa, Niall Horan trouxe Ed Sheeran para o palco de show que estava fazendo em Dublin, na Irlanda, nesta sexta-feira (23), e o momento viralizou entre fãs do One Direction . Isso porque eles se uniram para cantar a música Little Things , sucesso da boyband que foi escrita por Ed Sheeran em 2012 para o disco Take Me Home .

O momento foi pura nostalgia e aqueceu o coração dos fãs de 1D. Além disso, os cantores ainda fizeram um dueto de Lego House , hit de 2011 que integra o álbum de estreia de Ed Sheeran, + (leia-se Plus ).

hearing niall sing lego house with ed sheeran was so surreal like i can't believe this happened pic.twitter.com/uaqk07ZPLg — cloighi | NIALL DAY TODAY !!! (@nhtuned) August 24, 2024

Niall Horan está rodando o mundo com a turnê The Show Live on Tour , que em breve vai passar pelo Brasil. O cantor tem apresentações marcadas em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no dia 28 de setembro, e na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no dia 29.

Ed Sheeran, por sua vez, vai trazer show da turnê Mathematics Tour , que celebra todos os seus álbuns, ao Palco Mundo do Rock in Rio em 19 de setembro. Ansiosos?