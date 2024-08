DA REDAÇÃO Justin e Hailey Bieber anunciam nascimento de filho com foto fofa

N

asceu! Justin Bieber deu a notícia do nascimento do seu primeiro filho com a modelo e empresária Hailey Bieber nesta sexta-feira (23) ao postar uma foto fofa nas redes sociais.

No clique, vemos o pé do bebê envolto em uma manta e a mão de Hailey. “ Bem-vindo ao seu lar, Jack Blues Bieber “, escreveu o cantor, revelando o nome do filho. Awn! <3

O post recebeu vários comentários de famosos e amigos do casal. “Eu não consigo lidar com esse pézinho, Jack Blues”, disse Kylie Jenner , por exemplo.

E claro que os fãs também aproveitaram o momento para fazer comentários divertidos. “Sorteia uma fã brasileira para ser babá”, escreveu um. “Somos oficialmente tias”, disse outra.

Relembre

Hailey Bieber anunciou sua gravidez em maio deste ano em registros românticos ao lado de Justin . Nas fotos e vídeos, ela apareceu usando um vestido branco de renda de noiva, que marcou sua barriga, para renovar os votos de casamento.

Felicidades ao casal! Mal podemos esperar para acompanhar essa nova fase deles <3