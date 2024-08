DA REDAÇÃO Jade curte festa em São Paulo ao lado de Pabllo Vittar e Urias

Jade Thirlwall está no Brasil para divulgar sua carreira solo e a primeira música que marca essa nova fase de sua vida, Angel Of My Dreams . Além de entrevistas (a da CAPRICHO sai em breve), a ex-integrante da banda britânica Little Mix aproveitou a sexta-feira (23) em São Paulo para curtir a noite em uma festa ao lado de Pabllo Vittar e Urias .

Jade foi à balada Zig , que, aliás, foi onde Charli XCX fez seu DJ set ‘PARTYGIRL’ quando esteve aqui em junho, e apareceu dançando com as cantoras brasileiras. Em vídeos publicados nas redes sociais, Jade aparece no palco com um leque na mão, que, depois, Pabllo pega para abaná-la durante Angel Of My Dreams .

Jade dançando Angel Of My Dreams com Pabllo Vittar e Urias pic.twitter.com/bQ4EKzDO6b — Little Mix Brasil (@BrasilLM) August 24, 2024 Continua após a publicidade

Ela também mostrou a versão remix com funk da música que preparou especialmente para o Brasil.

JADE falou na ZIG que ela respeita muito a cultura do Brasil, por isso ela viu a necessidade de fazer um remix com funk de “Angel Of My Dreams” exclusivamente para nós. Esse carinho e atenção nunca vai ser esquecido @jadethirlwall , nós te amamos! pic.twitter.com/bqF66WcqwQ Continua após a publicidade — S.O.S. Little Mix Brasil | Fan Account (@SOSLittleMixBR) August 24, 2024

Simplesmente Jade e Pabllo mandando um funk com Angels of my dreams na @boateZIG pic.twitter.com/Qh5tagyjsi — caio (@malbororedds) August 24, 2024 Continua após a publicidade

Em outro momento, ela dança ao som de Alibi , hit de Pabllo Vittar com Sevdaliza e Yseult, e também São Amores , com a própria Pabllo.

Jade dançando Álibi com a Pabllo pic.twitter.com/g0t1VGRS0i — Little Mix Brasil (@BrasilLM) August 24, 2024 Continua após a publicidade

E QUEM NÃO FOI NA ZIG HOJE SÓ LAMENTO! arrochaaaaaa mamães @jadethirlwall @pabllovittar pic.twitter.com/KnJaG06RSU — sassá lisboa (@saalisboa) August 24, 2024

A artista ainda tocou uma outra música inédita que deve estar em seu primeiro álbum solo.

Jade divulgou uma nova musica do seu album de forma exclusiva pic.twitter.com/VWGqTbk7K7 — Little Mix Brasil (@BrasilLM) August 24, 2024

A passagem de Jade Thirlwall pelo Brasil foi icônica, né? Teve até encontro com o Porquinho da Paulista! Esperamos que ela volte em breve para fazer um show. Enquanto isso, fique de olho nas redes sociais da CAPRICHO que logo sai o nosso papo com ela!