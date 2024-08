Mavi Faria Histórias absurdas que parecem só ficção, mas realmente aconteceram

H

istórias de true crime são um alvo um tanto fácil para uma galera que é fã desse tipo de trama. O suspense, o toque de terror, os personagens absurdos e as histórias ainda mais inacreditáveis são alguns dos componentes que permitem que o gênero seja um dos preferidos tanto em séries quanto em livros.

O envolvimento da galera com essas histórias bizarras já é bem grande, mas, quando descobrem que boa parte dessas tramas são inspiradas na vida real… A obsessão em desvendar cada segredo ganha vida. Até porque imagina assimilar que aquele livro, série ou filme, com um caso tão bizarro, é real? A sensação que dá é que os horrores presentes nessas histórias não fazem parte da capacidade humana.

Infelizmente, fazem. Por mais malucas, fora da curva, confusas e muitas vezes bizarras até demais que as histórias possam parecer ser, boa parte das vezes possuem um quê de verdade por trás e são bem mais verídicas do que você imagina.

Continua após a publicidade

Algumas dessas histórias ganharam destaque na cultura pop e carregam consigo casos bizarros da vida real. Vem conferir um pouco mais sobre algumas delas!

Maníaco do parque

Você já deve ter visto nas redes fotos, vídeos ou comentários sobre a série do Maníaco do Parque , que será lançada pela Prime Video no dia 18 de outubro . O que uma galera ainda não sabe é que a trama é baseada na história real do homem conhecido como ‘maníaco do parque’, maior serial killer brasileiro.

Interpretado por Silvéro Pereira, Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como Maníaco do Parque, foi um motoboy condenado a quase 300 anos de prisão na década de 1990 por ter atacado 23 mulheres e matado 10 mulheres . O nome pelo qual ficou conhecido deve-se ao fato de que ele escondia os corpos das mulheres que ele assassinou no Parque do Estado, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Bebê Rena

A minissérie da Netflix Bebê Rena foi um sucesso imediato: a série entrou para as mais assistidas em diversos países do mundo e a galera maratonou cada capítulo com veracidade. Na época a informação foi disseminada mas, para quem ainda não sabe, a história de Martha (Jessica Gunning) e de Donny (Richard Gadd) é inspirada em um caso da vida real vivida pelo próprio criador da série, Richard Gadd .

Na trama, após o comediante iniciante Donny alegrar Martha em um momento em que ela estava triste, a mulher começa a stalkear o rapaz nas ruas e no mundo digital, onde envia cerca de 80 e-mails a ele por dia . Ela também volta ao bar onde Donny trabalha todas as noites e começa a nutrir o sentimento de que ele a ama.

A incredulidade e desespero que muitas pessoas sentiram ao assistir a série deriva muito da insistência de Martha e do delírio de um amor, além do medo e incômodo pela situação que eles estão vivendo.

Continua após a publicidade

O espetáculo mais triste da terra

O livro com capa e título que remete a circo podem ser confundidos com ficção ou uma história circense comum, mas ele narra o pior incêndio com vítimas no Brasil. Com mais de três mil espectadores no local, o Gran Circo Norte-Americano foi local de tragédia em 1961, na cidade de Niterói, quando a lona do espetáculo começou a pegar o fogo. O número de vítimas é incerto, mas a contagem estima entre 500 e 510 pessoas. Na época, o hospital da cidade estava fechado, o que dificultou a assistência aos feridos.

Até hoje, nenhum culpado foi responsabilizado e ainda há a discussão se foi curto-circuito ou intencional. Em O Espetáculo Mais Triste da Terra * , Mauro Ventura busca investigar o caso que foi, há tanto tempo, desvendado, e ainda é um dos mais inacreditáveis da história brasileira.

The Act

Quando a série oficial da Hulu, The Act , surgiu, a trama parecia complexa e impossível demais para ser verdade e só a ficção poderia ter feito algo assim. Até que foi descoberto que toda a história retratada em alguns episódios era, na verdade, baseada – e de forma fidedigna – na história real de Gypsy Rose e Dee Dee, filha e mãe, respectivamente.

Continua após a publicidade

Gypsy foi cuidada pela mãe durante toda sua vida, que afirmava, inclusive, que a menina sofria de diversas doenças e transtornos que a incapacitavam. Por isso, aos 18 anos, Gypsy vivia em uma cadeira de rodas, respirava pela ajuda de oxigênios, tinha a cabeça raspada, teve todos os dentes arrancados e agia como uma criança de 10 .

Quando a menina percebeu que todos os cuidados e proteções da mãe pela sua saúde eram, na verdade, uma forma de prendê-la e controlá-la, ela planejou o assassinato de Dee Dee, com a ajuda do namorado virtual, Nicholas Godejohn.

Nos EUA, as duas eram conhecidas porque Dee Dee já havia feito diversas campanhas em prol da saúde e tratamento da filha e, por isso, a notícia de que Gypsy tinha assassinado a mãe foi ainda mais chocante. Nesta outra matéria explicamos melhor como a jovem está hoje em dia e mais detalhes de sua vida.

Continua após a publicidade

Dahmer – Monstro: A história de Jeffrey Dahmer

A história retrata na série Dahmer – Monstro: A história de Jeffrey Dahmer pode até ter entretido fãs de true crime , mas seus acontecimentos são difíceis de serem digeridos, ainda mais cogitando serem verdades. Mas são!

Interpretado por Evan Peters, Jeffrey Dahmer foi um jovem norte-americano que assassinou, entre os anos de 1978 a 1991, dezessete homens e garotos. Os rituais e processo de assassinato de Dahmer envolvia estupro, necrofilia e canibalismo e seus crimes são considerados hediondos.

A série não deixa de fora quase nenhum aspecto da vida dele e todos os detalhes podem parecer ficção, mas são realidade, até no mais absurdo, como as atrocidades que Dahmer fazia com animais ainda jovem.

*A compra feita através deste link pode render algum tipo de remuneração para a Editora Abril.

E você, já sabia que essas histórias eram baseadas em fatos reais?