Arthur Ferreira Harry Potter: The Exhibition traz magia de Hogwarts para São Paulo

reparados para embarcar em um mundo de magia? Os potterheads brasileiros já podem conferir a exposição Harry Potter: The Exhibition , que fez sua estreia na América Latina ao chegar em São Paulo, na Oca, NO Parque Ibirapuera, nesta quinta-feira (23/8). A CAPRICHO foi convidada para acompanhar os detalhes da imersão de pertinho e te contamos tudo o que vimos por lá.

A exposição começa com um cadastro muito importante, onde selecionamos nossa casa de Hogwarts, nosso patrono favorito e nossa varinha – e essas informações vão ser úteis para as atividades realizadas durante a imersão.

A primeira parada é pelas casas de Hogwarts: na sala da Grifinória, conseguimos ver os looks icônicos usados por Harry, Hermione e Ron, na Sonserina vemos as roupas de Draco Malfoy, na sessão da Lufa-Lufa estão expostas as roupas de Cedrico Diggory, e na sala da Corvinal estão expostos os objetos de Luna Lovegood e Cho Chang. Durante o resto do passeio, mais looks estão espalhados pelo trajeto, incluindo de Dumbledore, Dolores Umbridge, Severus Snape e muitos outros personagens.

A exposição segue com muitos cenários parecidos com os dos filmes, que, com muitos detalhes, fazem com que a gente se sinta em Hogwarts de verdade. Lugares como a floresta, a casa do Hagrid e a sala do Dumbledore são perfeitos para tirar foto, mas o que chama a atenção são as salas de aula.

Escolher sua própria varinha, lidar com mandrágoras, aprender defesas contra as artes das trevas e fazer o próprio feitiço são só algumas das oportunidades de interagir com os jogos e ainda coletar pontos para a sua casa. Ah, e esses pontos são levados a sério, tá? No final há um ranking das casas que se saíram melhor ao longo da visita.

Para quem ama Animais Fantásticos, há um momento em que conseguimos ver mais detalhes da roupa de Newt Scarmander, Há muitos looks e itens de Cálice de Fogo e, claro, um caminho assustador pela sala de Voldemort. Para aqueles que amam levar uma lembrancinha, há uma lojinha com itens licenciados no final do tour: camisetas, canecas e muitos chocolates.

Harry Potter: The Exhibition está acontecendo em São Paulo, na Orca, no Parque Ibirapuera.

Para ler os livros de Harry Potter, compre aqui* .

*As vendas realizadas através dos links neste conteúdo podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril