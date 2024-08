Sofia Duarte Estes são os 6 truques de beleza preferidos de Sabrina Carpenter

O

novo álbum de Sabrina Carpenter , chamado Short n’ Sweet , foi lançado nesta sexta-feira (23) e causou uma comoção no mundinho pop. Além da música Taste , que ganhou um clipe com participação de Jenna Ortega , o público começou a desvendar algumas letras que teriam sido escritas sobre seu breve relacionamento com Shawn Mendes . Entrando no clima do disco e da nova era de Sabrina, a gente separou 6 truques de beleza da cantora, envolvendo maquiagem, cabelo e unhas , que você pode reproduzir em casa.

6 truques de beleza que são queridinhos de Sabrina Carpenter

Bochechas rosas e iluminadas

Não tem como negar que a tendência da ‘ Bratz makeup ‘, que envolve bochechas rosas bem marcadas e iluminadas, foi encabeçada por Sabrina. O look a acompanhou durante seus shows de abertura da The Eras Tour , de Taylor Swift , e virou uma grande febre entre fãs e apaixonados por blush.

Continua após a publicidade

Lápis preto

O lápis preto na linha d’água ou rente aos cílios inferiores costuma ser a escolha da artista para apostar em uma estética dramática, como ela fez no clipe de Please Please Please , por exemplo.

Continua após a publicidade

Boca contornada

Sabrina também tem seu próprio ‘lip combo’ preferido, viu? Ela adora variações do marrom para fazer um efeito ombré , com o lápis de boca mais escuro do que o centro dos lábios. Suas maquiagens costumam ser assinadas por Carolina Gonzalez , que atende celebridades como Blake Lively , Camila Mendes e Gigi Hadid .

Continua após a publicidade

Esfumado inferior

Outra dica queridinha para destacar o olhar é fazer um esfumado com sombra marrom escura rente aos cílios inferiores, enquanto o cantinho interno ou a parte de cima vêm com uma cor mais clara, podendo ser até branca.

Continua após a publicidade

Laço no cabelo

Quando o assunto é cabelo , Sabrina Carpenter é conhecida por sua escova no estilo ‘blow out’ com ondas suaves. Mas, ao prender os fios, um dos seus acessórios preferidos são os laços , que resgatam o romantismo e o estilo coquette que ela ama.

Continua após a publicidade

Unhas de coração

Por falar em estética romântica, as unhas com desenhos de coração também viraram quase que uma marca registrada. Tanto é que a manicure responsável pela maioria delas, Zola Ganzorigt , publicou um carrossel com fotos mostrando as variações da nail art que já fez para Sabrina.

Qual desses truques de beleza da Sabrina Carpenter mais combina com você?