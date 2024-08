Duda Cardim Trend polêmica de maquiagem recria pele queimada de sol

Blush blindness , boyfriend blush , efeito pôr do sol … Do mais básico ao mais exagerado, não podemos negar que o blush é o produto de maquiagem do momento e vem ganhando cada vez mais destaque nos visuais das fashionistas. Hailey Bieber já bombou com a strawberry makeup , Sabrina Carpenter com a estética de boneca e até Selena Gomez com os blushes da Rare Beauty que viraram queridinhos.

Já acostumamos com o rosto rosado e corado que tem feito sucesso, mas, agora, a proposta da nova trend polêmica do TikTok é bem mais exagerada. Estamos falando da sunburn makeup , que, mais que uma maquiagem ‘queimadinha de sol’, busca recriar o visual de quem passou horas no sol sem protetor, com um fundo bem vermelho e as marcas indesejadas bem fortes.

O look ganhou destaque quando apareceu em um editorial de moda artístico da revista GQ China . Apesar de ser uma maquiagem artística, que fazia sentido com a campanha chamada heat stroke , as pessoas começaram a incorporar no dia a dia, criando, assim, uma trend bem inusitada.

Para fazer a sunburn makeup , é preciso de um blush bem rosado, de preferência cremoso, um corretivo , que pode até ser um tom mais claro, e um pincel mais fino.

Comece aplicando o blush na bochecha, nariz, testa, queixo e colo. Uma vez bem espalhado e exagerado, aplica-se o corretivo na região das olheiras, onde normalmente não fica queimado de sol. A ideia é deixar a divisão entre as duas partes bem definida.