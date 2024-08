DA REDAÇÃO Taylor Swift celebra novos lançamentos de Zoë Kravitz e Sabrina Carpenter

Taylor Swift finalizou a etapa europeia da The Eras Tour e aproveitou o tempo livre para divulgar os novos projetos de Zoë Kravitz e Sabrina Carpenter , que foram lançados nesta semana. Nos Stories do Instagram, a cantora falou sobre o filme Pisque Duas Vezes e do álbum Short n’ Sweet .

Na primeira publicação, Swift parabenizou Kravitz por seu primeiro projeto como diretora no longa que é estrelado por Channing Tatum e Naomi Ackie . “Esse filme é incrível. Emocionante, surpreendente, perversamente engraçado e visualmente deslumbrante”, escreveu a artista. “As atuações são fenomenais. Zoë Kravitz criou o conceito, escreveu, ficou obcecada com cada detalhe e dirigiu com uma visão clara e ousada”, elogiou.

“Estou impressionada com o que ela conquistou aqui e mal vejo a hora de todos descobriram esse filme e essa brilhante cineasta”, ressaltou Taylor. Ela também destacou um aviso de gatilho já que a produção recebeu classificação indicativa para maiores de 18 anos por abordar conteúdos explícitos e sensíveis.

| Taylor celebrating Zoë's directorial debut via Instagram stories: “This film is incredible. Thrilling, twisted, wickedly funny, and visually stunning. The performances are phenomenal. @ZoeKravitz conceptualized this, wrote it, obsessed over every detail, and directed it with… pic.twitter.com/zmJ1PuKq9I — Taylor Swift Updates 🩶 (@swifferupdates) August 23, 2024

Depois de elogiar Kravitz no audiovisual, foi a vez de Sabrina Carpenter receber apoio da cantora. A artista lançou o disco Short n’ Sweet nesta sexta-feira (23/8) e ainda divulgou o clipe do single Taste com participação especial de Jenna Ortega .

“Pequena, doce e fez um álbum extraordinário”, escreveu Taylor com um link que leva os fãs para o disco de Sabrina. “Vá apoiar a nossa garota”, completou ela na publicação com uma foto das duas juntas.

Taylor Swift shows support for Sabrina Carpenter's new album ‘Short n' Sweet’ via Instagram. pic.twitter.com/hLmjqwjBkU — Pop Base (@PopBase) August 23, 2024

Sabrina Carpenter acompanhou Taylor Swift durante uma grande etapa da The Eras Tour, abrindo as apresentações da cantora em diferentes lugares ao redor no mundo, inclusive no Brasil.