DA REDAÇÃO Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter, é destaque nos lançamentos da semana

Ela veio com tudo! Nesta sexta-feira (23/8), Sabrina Carpenter lançou o álbum Short n’ Sweet e se destacou entre os lançamentos da semana. O projeto conta com 12 faixas que passeiam por diferentes sonoridades e revelam detalhes da vida da cantora. Já no cenário nacional, Any Gabrielly deu início a sua carreira solo com o single Sweat enquanto Carol Biazin divulgou o disco No Escuro, . Outra novidade no mundo da música é a canção Minha Estrela , de Duda Beat e Jota Quest , que é a trilha sonora do reality Estrela da Casa , da TV Globo .

Lançamentos da Semana (17/8/2024 – 23/8/2024)

Música

Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter

Sweat, Any Gabrielly

BOOM BAP, Doechii

No Escuro, Carol Biazin

Filmes e séries

O Corvo

Pisque Duas Vezes

Tipos de Gentileza