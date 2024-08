DA REDAÇÃO Sabrina Carpenter e Jenna Ortega ilustram rivalidade em clipe de Taste

Sabrina Carpenter continua entregando novidades aos fãs. Nesta sexta-feira (23/8), a cantora lançou o disco Short n’ Sweet com 12 faixas e muito material para ser repercutido nas redes sociais. Para celebrar a chegada do disco, a cantora divulgou um clipe para Taste , novo single do projeto, que conta com uma participação especial de Jenna Ortega , e as duas entregaram uma grande disputa no vídeo.

No clipe, as duas estão interessadas pela mesma pessoa e vivem tentando machucar uma a outra, de forma bem brutal. “ Ouvi dizer que vocês estão juntos de novo e se isso for verdade, você vai ter que me sentir quando ele estiver beijando você “, canta Sabrina no refrão da música.

Para ilustrar a letra, as duas aparecem se beijando e, em seguida, deixando para trás a rivalidade. Confira:

*O clipe contém conteúdo explícito de violência gráfica.

A canção tem recebido ainda mais atenção do público por conta de teorias que apontam que a letra seria sobre o relacionamento de Sabrina com Shawn Mendes . “ Você se pergunta por que metade das roupas dele desapareceram. Elas estão no meu corpo “, declara ela em um dos versos. Os fãs logo recordaram diversas fotos da artista, supostamente, usando peças de roupa de Mendes no passado.

Sabrina writes in ‘Taste’ that her ex man’s current girl is wondering why half of his clothes went missing and that she’s the one who still has them. Sabrina has kept lots of Shawn’s clothes after they dated. (End of thread.) pic.twitter.com/B7ozNFk1e5 — Shawn Crave (@ShawnCrave_) August 23, 2024

O público suspeita que ela esteja falando sobre o período em que o cantor teria reatado o relacionamento com Camila Cabello , com quem namorou de 2019 até 2021. Depois do anúncio do término, os dois foram vistos juntos algumas vezes mas nunca voltaram oficialmente.