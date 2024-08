DA REDAÇÃO Quais artistas que vão se apresentar no VMA 2024?

O VMAs 2024 se aproxima. Uma das maiores premiações da indústria musical está marcada para acontecer em 10 de setembro e quem lidera a lista de nomeações é Taylor Swift , com 10 indicações, incluindo Artista do Ano, Melhor Pop, Canção do Ano e Vídeo do Ano. A loirinha não vai se apresentar no evento este ano mas já temos confirmações de performances incríveis que prometem animar o público.

Alguns dos artistas vão estar celebrando seus mais recentes lançamentos como é o caso de Sabrina Carpenter , que acaba de lançar seu sexto álbum de estúdio, intitulado Short n’ Sweet . Outros nomes, como Chappell Roan , vão apresentar hits que marcaram o último ano. Entre a lista de confirmados, estão Benson Boone , Lenny Kravitz , GloRilla e muitos outros. Confira as performances confirmadas na premiação:

Benson Boone

Camila Cabello

Chappell Roan

GloRilla

Halsey

Lenny Kravitz

LISA

Rauw Alejandro

Sabrina Carpenter

A cerimônia do VMA 2024 está marcado para acontecer em 10 de setembro.