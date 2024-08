Gustavo Balducci Lee Min-ho e Kim Min-ha falam sobre a nova temporada de Pachinko

P

achinko , uma superprodução do Apple TV+ , está de volta ao streaming com sua segunda temporada. Narrada em três idiomas (coreano, japonês e inglês) e baseada no bestseller do New York Times de mesmo nome, eleito um dos melhores romances do século 21, a nova fase da trama chega com grandes desafios para seus personagens, mas também apresenta cenas mais alegres e românticas.

Ao longo de quatro gerações, acompanhamos a luta de Sunja, interpretada por Kim Min-ha , uma imigrante coreana tentando sobreviver e cuidar de sua família no Japão em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, nos aprofundamos na vida misteriosa de Hansu , vivido pela estrela dos k-dramas Lee Min-ho , enquanto ele lida com seus sentimentos pela protagonista. O elenco ainda conta com a vencedora do Oscar Youn Yuh-jung .

“ Pachinko é uma história com uma mensagem profunda que atravessa tempos e gerações, e foi uma experiência muito feliz para mim trabalhar com pessoas tão agradáveis nesse projeto que lida com emoções intensas. Enquanto a primeira temporada trata da sobrevivência e do início da trajetória dessas pessoas, a segunda parte é sobre como essas pessoas estão agora vivendo suas vidas e cuidando umas das outras ”, explicou Lee Min-ho em entrevista exclusiva à CAPRICHO.

“Depois que a primeira temporada foi lançada, construí muitas coisas na minha carreira. Tive mais oportunidades de experimentar coisas novas, e isso foi uma experiência muito boa para mim. Agora as pessoas me reconhecem e isso é divertido. Mas, na minha vida real, tudo continua igual “, contou Kim Min-ha. “ Além de viajar muito para as divulgações da série, o que também foi uma experiência muito boa para mim, minha vida continua a mesma. Eu apenas deito na minha cama e passo um tempo maravilhoso com minha família e meu cachorro. Acho que isso nunca mudou”, completou. Confira a conversa completa com os atores:

Gravando Pachinko

Lee Min-ho: Acho que um dos maiores desafios foi interpretar um papel em uma época que nunca vivi e de uma idade que ainda não alcancei. Além disso, não tenho experiência como pai. Tive que aprender sobre a dinâmica das emoções e a força motriz dos pais em relação aos seus filhos, o que também foi um desafio. Através do de Pachinko , fiquei grato por estar vivendo neste tempo, baseado na história daquela época e das pessoas que sobreviveram naquela época. Isso também me deu a oportunidade de refletir sobre o que preciso buscar no futuro e sobre como acolher pessoas que são mais vulneráveis ou isoladas do que nós.

Kim Min-ha: Gravar a segunda temporada foi realmente divertido. Toda vez que estávamos com o elenco, havia tantas memórias e, até mesmo no meu celular, tenho muitas fotos hilárias que compartilhamos no set. Não é como a série tivesse muitos episódios engraçados, mas as conversas que compartilhamos no set eram sempre tão engraçadas. E nos aproximamos ainda mais em comparação com a primeira temporada.

Kim Min-ha e Lee Min-ho em cena. Apple TV+/Divulgação

Troca de experiências

Lee Min-ho: Tanto como pessoa quanto em termos de seu estilo de vida, Kim Min-ha é uma alma mais livre do que eu. Ela tem um forte desejo de ter diversos tipos de experiência. Acho que isso lhe dá, como atriz, o poder de ter uma performance que não é limitada, mas mais livre e verdadeira, embora ela seja mais jovem do que eu. E, mesmo tendo começado sua carreira depois de mim, respeito muito isso nesse sentido. Acho que, com essa energia, tivemos uma ótima química trabalhando juntos.

Kim Min-ha: Trabalhar com Lee Min-ho é sempre muito agradável. Ele é muito doce e me ajuda bastante. No set e fora dele, tivemos muitas conversas sobre como estamos vivendo agora, sobre nossas vidas pessoais, nossos papéis e cenas. Todas essas coisas me ajudaram muito.

Aprendizados com a série e seus personagens

Lee Min-ho: Não acho que precisamos nos prender ao nosso passado e focar demais nele. No entanto, o que aprendi com Pachinko é que, por causa dos sacrifícios do passado e dessas histórias tão desesperadas de sobrevivência, agora estamos desfrutando desses bons tempos e de todas essas conveniências. Então, acho que também precisamos pensar em como podemos melhorar daqui para frente. O crescimento que vamos alcançar agora será a base para a próxima geração nesse sentido. Acho que a série é muito significativa nesse sentido.

Kim Min-ha: Foi uma experiência incrível e significou muito para mim. Ainda é um grande projeto para mim, mas não apenas por causa da escala. Aprendi muitas coisas com a personagem Sunja e sua história. A história que Pachinko conta me tocou profundamente, e senti muitas coisas através dela. Foi uma grande honra trabalhar com tantas pessoas talentosas e ter a chance de levar essa linda história para o mundo.

Lee Min-ho: Sinto que evoluí não apenas como ator, mas também como pessoa, encontrei o roteiro de Pachinko no início dos meus trinta anos, quando senti que precisava de um novo tipo de energia. Achei que esse projeto me daria respostas para as perguntas que eu tinha naquele momento. E também pensei que precisava disso para me preparar para a próxima década Sinto que tive sorte de encontrar esse roteiro naquela época. A experiência de participar desse projeto e de passar esse tempo com Hansu me fez amadurecer e crescer. Por isso, sou muito grato ao personagem e a série.

Kim Min-ha: A maneira como Sunja luta e ama as pessoas, e como ela mantém sua posição para proteger sua família, me ensinou muito. Ela é muito segura, sabe que está pronta para florescer e está preparada para enfrentar todas as circunstâncias. Ela não tem medo disso. Aprendi muito com ela, e toda vez que leio o roteiro e encontro a Sunja, sempre espero poder ser como ela.

A relação entre ela e as outras personagens femininas também foi muito especial para mim nesta temporada. A energia que elas compartilham é o motor que move a família de Sunja e alimenta seus filhos. O poder delas e o desejo de salvar seus filhos são muito fortes e independentes, mas, ao mesmo tempo, essa energia se manifesta em conjunto. Isso foi muito significativo.

A parte favorita

Kim Miin-ha: Rimos muito e adoro o fato de que as pessoas tendem a ver mais o riso e o sorriso dos personagens em comparação com a primeira temporada, porque na primeira temporada vimos muitas lágrimas de Sunja e como ela sofreu com tantas dificuldades. Mas, na segunda temporada, a alegria da família, que dá vida à Sunja, foi muito, muito boa de retratar. Isso me deu forças para estar presente naquele momento.

Minha parte favorita da nova temporada foi a alegria. Eu tentei não perder o riso e a esperança enquanto interpretava, e espero que o público também leve isso do nosso show. Já a parte mais desafiadora foi construir as camadas dos personagens e incorporar todos os saltos temporais na minha personagem, mantendo a personalidade que ela já tinha na primeira parte e todas as cenas complexas e emoções complicadas que tive que lidar. Esse foi o maior desafio para mim.

O primeiro episódio da segunda temporada de Pachinko já está disponível no Apple TV+. Os demais serão lançados semanalmente até 11 de outubro.