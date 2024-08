Mavi Faria Como vídeo da mulher com chapinha ao som de Billie Eilish viralizou tanto

ue ‘Hit Me Hard And Soft’ , mais recente álbum da Billie Eilish , foi um sucesso desde seu lançamento, todo mundo já sabe. E, com o sucesso do álbum e, em especial da música Birds Of A Father , queridinha dos fãs, veio também as diversas trends e virais nas redes.

Já teve vídeo com uma versão de Birds Of A Father em ‘miau miau’, já teve versão speed up , aquelas aceleradas, versão com funk — que amamos, por sinal — e a música, por si só, virou um viral nas redes, sendo o plano de fundo perfeito para os mais variados vídeos.

O último vídeo a viralizar ao som de Billie Eilish, contudo, é um pouco mais inusitado. Quem imaginaria que uma mulher loira fazendo chapinha e dançando com a música tomaria proporções tão grandes? Pois é, aconteceu!

E o vídeo é bem simples: Nancy Teresi, a mulher em questão, está fazendo chapinha na frente do espelho e ouvindo Birds Of A Father , enquanto dança e canta com a música. Pode ser o visual dela, a chapinha no cabelo , a dança sensual, a semelhança, percebida pelos usuários, com a mãe da Regina George, de Meninas Malvadas , ou com as personagens de Girls In The House; o fato é que o vídeo está por toda parte nas redes sociais.