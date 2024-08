DA REDAÇÃO Charithra Chandran é anunciada como Miss Wednesday no elenco de One Piece

Temos novidades da 2ª temporada de One Piece: A Série . Nesta sexta-feira (23/8), foi divulgado que Charithra Chandran fará parte dos novos episódios da produção no papel de Miss Wednesday.

A atriz britânica ficou conhecida por seu papel como Edwina Sharma em Bridgerton , adaptação baseada nos livros homônimos de Julia Quinn ( Amazon, Box R$ 359,10* ). Ela integrou a 2ª temporada da série de Shonda Rhimes como irmã de Kate ( Simone Ashley ), que viveu o par romântico de Anthony Bridgerton ( Jonathan Bailey ).

Chandran se junta aos novos membros do elenco, incluindo Katey Sagal como Kureha, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Brendan Sean Murray como Brogy, Callum Kerr como Smoker, Camrus Johnson como Sr. 5, Clive Russell como Crocus, Daniel Lasker como Sr. 9, David Dastmalchian como Sr. 3, Jazzara Jaslyn como Srta. Valentine, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Werner Coetser como Dorry.

Além disso, talentos já conhecidos pelos fãs do live-action estarão de volta no projeto como é o caso de Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp, Taz Skylar como Sanji, Ilia Isorelys Paulino como Alvida, Jeff Ward como Buggy e Michael Dorman como Gold Roger.

A plataforma de streaming ainda anunciou que outros membros do elenco serão anunciados posteriormente. Enquanto isso, a segunda temporada está atualmente em produção na Cidade do Cabo, África do Sul.

A 2ª temporada de One Piece: A Série ainda não tem previsão de estreia.