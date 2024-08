DA REDAÇÃO Taylor Swift se manifesta sobre shows cancelados por ameaça de ataque

Taylor Swift usou as redes sociais para comentar o cancelamento de 3 performances da The Eras Tour que estavam previstos para acontecer em Viena, na Áustria, no início do mês. A notícia da suspensão das apresentações veio depois que autoridades locais descobriram planos para um atentado terrorista nos shows da cantora, que afirmou que esperou até que a turnê fosse finalizada para abordar o tema com segurança .

Swift esperou até que a etapa europeia da turnê fosse finalizada com uma série de shows no Wembley Stadium, localizado em Londres, para se manifestar sobre o assunto. Depois de realizar a última apresentação no Reino Unido, a cantora escreveu um texto em que abordou ameaça do ataque e explicou seu silêncio.

“ Entrar no palco em Londres foi uma montanha-russa de emoções. Ter nossos shows em Viena cancelados foi devastador. O motivo para esses cancelamentos me inundaram com um novo senso de medo e uma tremenda quantidade de culpa porque tantas pessoas se planejaram para estar naqueles shows. Mas eu também fiquei grata pelas autoridades já que, graças a eles, estamos lamentando shows e não vidas”, destacou a artista.

“ Deixe-me ser muito clara: Eu não vou falar sobre algo publicamente se eu acreditar que isso vá provocar aqueles que querem machucar os fãs que vão aos meus shows “, destacou Swift na publicação. “ Em casos assim, ‘silêncio’ é, na verdade, mostrar cautela, e esperar para se expressar no momento em que é correto. Minha prioridade era terminar a etapa europeia da turnê em segurança, e é com um grande alívio que digo que conseguimos fazer isso . Então, Londres veio como um sonho.”

A cantora compartilhou que viu a movimentação dos fãs em Viena depois do cancelamento dos shows e que isso a motivou ainda mais a trabalhar para que os shows de Londres acontecessem como previsto. “Eu fiquei emocionada pelo amor e união que vi entre os fãs que se apoiaram. Decidi que toda minha energia precisava se concentrar em ajudar a proteger quase meio milhão de pessoas que estavam indo assistir os shows de Londres. Meu time e eu trabalhamos em conjunto com a equipe do estádio e com as autoridades britânicas todos os dias para atingir esse objetivo, e quero agradecê-los por tudo que fizeram por nós”, acrescentou.

“Em resumo, terminamos a etapa europeia da The Eras Tour. Com isso, tivemos alguns dos públicos mais apaixonados para quem já toquei, novas tradições no show e a adição de uma nova era”, disse Swift ao agradecer também sua equipe que a acompanha em todas as apresentações.

Ameaça de atentado

Em uma coletiva de imprensa, oficiais de segurança do país informaram prenderam um homem de 19 anos que tinha a intenção de matar “um grande grupo de pessoas” em um ataque suicida. Ele ainda teria confessado que o atentado aconteceria com facas e explosivos, que seriam levados ao Ernst Happel Stadium. Era esperado que mais de 195 mil pessoas passassem pelo local no decorrer dos três dias de evento.

A notícia do planejamento do atentado e o cancelamento dos shows aconteceu depois de três crianças serem mortas em um ataque com faca durante um workshop de dança e yoga inspirado na cantora. O caso aconteceu em Southport, cidade localizada em Merseyside, na Inglaterra, no último mês e também deixou outras oito crianças e dois adultos internados.

Segundo a Associated Press , as vítimas fatais eram meninas de 6, 7 e 9 anos. O suspeito é um homem de 17 anos que foi preso minutos após o ocorrido. No dia seguinte ao ataque, Swift usou as redes sociais para se manifestar e afirmou que ficou “completamente em choque”.

“O horror do ataque de ontem Southport está tomando conta de mim continuamente, e estou completamente em choque. A perda de vidas e da inocência, e o trauma horrível que impactou a todos que estavam lá, as famílias e os socorristas. Eram apenas crianças em uma aula de dança. Estou em completo luto e não sei como transmitir minhas condolências a essas famílias “, escreveu a cantora.