Mavi Faria Sphen, pinguin ‘gay’ que conquistou o mundo, faleceu na Austrália

O

pinguim-gentoo Sphen , conhecido mundialmente pelo seu relacionamento homoafetivo com outro pinguim, faleceu nesta quarta-feira (21) no Sea Life Sydney Aquarium, na Austrália. Segundo o aquário, Sphen apresentou uma deterioração contínua do seu estado de saúde nos últimos dias, o que levou os veterinários a sacrificá-lo para poupar mais sofrimento.

A história de amor dos pinguins Sphen e Magic começou em 2018, quando a equipe do aquário percebeu a atração de um pelo outro ao realizarem um movimento que é considerado como um flerte. Típico em pinguins-gentoo, o gesto de se curvar para o outro é um indicativo da atração de um animal pelo outro .

Desde então, Sphen e Magic são símbolos globais e tiveram grande impacto no movimento por relacionamentos homoafetivos. A adoração pela história dos pinguins foi tanta que o romance foi incluído no currículo escolar da Austrália, eles aparecem em um episódio da série Atypical , da Netflix , e foram inspiração para um carro alegórico na festa do Mardi Gras, o carnaval local da Austrália.

Após o falecimento de Sphen, Magic foi levado para reconhecer e entender que o parceiro não voltaria mais e, segundo relatos do aquário, nesse momento, Magic começou a cantar, seguido pelos outros pinguins da colônia. A causa do deterioramento da saúde de Sphen ainda está sendo investigada.

Os pinguins-gentoo são conhecidos por serem românticos e monogâmicos , e costumam viver entre 12 e 13 anos. Ele deixa para trás dois filhos adotivos que criava com Magic, Sphengic e Clancy .

O Sea Life Sydney compartilhou em suas redes uma publicação notificando o falecimento de Sphen e pontuando como ele foi um ícone da luta por igualdade e que sua mensagem não irá embora. “O legado de Sphen continuará vivendo pelo amor que ele compartilhava com Magic e na importância da conservação da mensagem que eles nos ajudaram a propagar” , afirma na legenda.

E você, conhecia a história do Sphen?