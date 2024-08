Mavi Faria Saiba como proteger o fio do seu carregador de bateria com estilo

F

ique tranquila, não é só o seu carregador de celular que sempre quebra. Os cabos dos carregadores costumam ser mais sensíveis mesmo e quebram com muita facilidade. A boa notícia é que agora existem acessórios para proteger o cabo , impedindo que, com o uso, ele rache. Além disso, outras partes dos carregadores também podem sofrer danos com quedas e algumas embalagens são perfeitas para deixá-los seguros.

Além da proteção, eles também são uma forma de personalizar e expressar sua identidade própria em um objeto tão neutro como o carregador de celular. Sim, com cores, texturas, formatos e tamanhos diversos, dá para mudar o visual dos carregadores e transformá-los quase em itens decorativos.

Abaixo, reunimos 11 exemplos de utensílios que renovam o visual dos seus carregadores e ainda os protegem de quebrar, sujar e arranhar . Confira!

