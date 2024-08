DA REDAÇÃO Jonathan Bailey fala sobre o que espera do futuro de Anthony em Bridgerton

Ele vai estar de volta, sim. Na última semana, Jonathan Bailey participou do Good Morning America e compartilhou que está empolgado para o que está por vir na 4ª temporada de Bridgerton . Desta vez, a produção de Shonda Rhimes será focada na história de Benedict e Sophie, interpretados por Luke Thompson e Yerin Ha , respectivamente, mas ainda teremos Anthony por perto nos novos episódios.

O ator contou que ainda não leu os roteiros mas, apesar do mais velho entre os irmãos Bridgerton não desempenhar o papel de protagonista desde a 2ª temporada do projeto, ele está animado com a possibilidade de ver seu personagem servindo como um ponto de apoio para a família. “Em Bridgerton, e isso é brilhante, existem muitas formas de se apaixonar como ser humano, é isso que a série vai explorar assim como, obviamente, ser o irmão mais velho. Eu vou estar lá para apoiar as irmãs mais novas na medida em que avançamos”, declarou o ator.

4ª temporada

Sophie Beckett é filha ilegítima de um falecido conde. Ela sempre sonhou em comparecer a um dos grandes eventos da alta sociedade mas era impedida pela madrasta, que a fez de criada assim que o pai morreu. Só que o baile de máscaras da família Bridgerton faz com que ela tenha a chance de se sentir parte da realeza por uma noite e, em um deslumbrante vestido, ela comparece ao evento e fica conhecida como a Dama de Prateado, apelido dado por Lady Whistledown . É lá que ela conhece Benedict, com que se conecta instantaneamente. Só que, quando o relógio bate meia-noite, ela precisa retornar e o deixa sem qualquer pista de sua identidade.

No dia seguinte, o irmão Bridgerton faz de tudo para encontrá-la mas Sophie é expulsa de casa e é obrigada a deixar Londres para trabalhar em outra cidade. Três anos mais tarde, os dois se reencontram, mas ele não a reconhece nos trajes de criada. No novo encontro, Benedict se apaixona por Sophie novamente, sem saber que ela é a mesma mulher que ele não consegue esquecer . Sem poder se casar com uma das funcionárias, ele sugere que ela seja sua amante, algo que Sophie não aceita de forma alguma. Agora, eles precisam lutar contra um sentimento inevitável que cresce cada vez mais.

Continua após a publicidade

Baseado no livro Um Perfeito Cavalheiro ( Amazon R$ 44,92* ), de Julia Quinn , o romance de Benedict e Sophie se passa antes dos acontecimentos entre Penelope e Colin, que protagonizam o 4º título de Bridgerton. Entretanto, a produção de Shonda Rhimes “pulou” o enredo do casal e vai apresentar a história em uma nova ordem que contará com o icônico encontro no baile de máscaras – que foi mencionado no episódio final da 3ª temporada e no teaser de anúncio do protagonismo de Benedict.

A 4ª temporada de Bridgerton ainda não tem previsão de estreia.

*Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quinta-feira (22/08/2024), e podem estar sujeitos a alterações.