Sofia Duarte João Guilherme e Camila Queiroz destacam maturidade em ‘De Volta aos 15’

A

terceira (e última) temporada da série De Volta aos 15 saiu na Netflix nesta quarta-feira (21), e, em entrevista à CAPRICHO , João Guilherme e Camila Queiroz refletem sobre o amadurecimento de seus personagens, relembram perrengues das gravações e comentam as escolhas de romance da personagem principal, Anita.

Nestes novos episódios, a versão de 30 anos de Anita, interpretada por Camila Queiroz, volta para os seus 18 anos (e não mais aos 15), indo parar no ano de 2009. Já na faculdade, surgem novos dramas na vida da galera, diferentes daqueles do Ensino Médio, e a protagonista ainda perde o controle das viagens no tempo. “A partir do momento em que eles deixam o Ensino Médio e vão para uma faculdade, é como se você tivesse saindo do interior e conhecendo uma cidade grande. Então, você conhece um pouco mais do mundo, mesmo que ainda dentro das suas limitações”, afirma Camila.

João Guilherme também comentou o crescimento do seu próprio personagem, Fabrício . “Eu via que ele [o Fabrício] podia ser um garoto sensato sim, poderia ser um cara bacana e respeitoso, diferente de algumas companhias dele na primeira temporada. Então, é muito legal ver a maturidade dele, como ele muda e o apoio que ele dá para a irmã dele, por exemplo . A maneira que ele vai levando o romance com a Anita sem também forçar a barra e, ao mesmo tempo, com medo de se machucar.”

Elenco da terceira temporada de De Volta aos 15 Netflix/Divulgação

Os possíveis romances de Anita, seja com Joel ou com Fabrício, é um dos assuntos preferidos dos fãs, que têm suas torcidas para os dois casais. “[A torcida] é culpa dele e da Maisa”, brinca Camila. “ I sso também vem muito da amizade que vocês dois têm “, completa a atriz.

“Eu acho que começa porque a galera gosta de ver a gente junto [João Guilherme e Maisa] num geral”, acrescenta João Guilherme. “Fora das telas, a gente tá sempre junto, somos melhores amigos, a gente não desgruda. E, na ficção, é um casal que tem química, e eu fico vendo e eu gosto de assistir também.”

Continua após a publicidade

Fabrício (João Guilherme), Anita (Maisa) e Joel (Antonio Carrara) na terceira temporada de De Volta aos 15 Netflix/Divulgação

Mas a torcida do Joel também é forte, né? “P rincipalmente entre nós assim, entre elenco, eu mesmo adoro o Joel. Eu acho que o Fabrício é meio vacilão, por mais que eu ame ele, é um querido, mas ele vacila. Se fosse pela Anita mesmo, o Joel é bacana”, acrescenta o ator.

Assista à entrevista completa da CAPRICHO com João Guilherme e Camila Queiroz no vídeo abaixo:

Continua após a publicidade

E aí, prontos para maratonar a última temporada de De Volta aos 15 – e se despedir?